México prepara protocolo para evitar alertas de inseguridad: Sectur

El gobierno de México prepara un protocolo para eliminar las alertas que países como Estados Unidos, Canadá y España, emiten ante situaciones de inseguridad que se presentan en diversos estados.

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR), indicó que, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se afinan detalles para tener listo dicho protocolo que permita dar información de manera inmediata para desactivar las alertas ante situaciones de violencia que se registran en algún municipio, porque a veces se confunde lo que pasa en algún municipio con todo un estado, por lo que un canal de comunicación ayudaría a aclarar confusiones.

“Me acabo de reunir hace 4 días con el embajador de Canadá en donde estamos haciendo un protocolo de alertas preventivo y reactivo. Antes no se hacía nada ni antes ni después, ¿en qué sentido? En justamente poder proporcionarles y estar en un canal de comunicación con consulados, con los estados y nosotros con embajadas para darles la información pues de la percepción de seguridad. No podemos comparar, por ejemplo, a veces un Mazatlán con un Culiacán, y esto es parte justo con un canal de comunicación esta retroalimentación de la información de seguridad, buscando que el objetivo no haya más alertas y las que existen pues irlas eliminando”, expresó.