Lanzan ejidatarios de La Isleta de Tampico SOS por invasión de lirio acuático

Los habitantes del único ejido que tiene la ciudad de Tampico están lanzando un SOS, un llamado urgente, luego que la invasión de toneladas de lirio acuático prácticamente les está impidiendo salir de sus parcelas hacia la ciudad para realizar compras de insumos o actividades productivas como la venta de sus cosechas, estando bloqueados e incomunicados por esta causa, así lo expresó el ex delegado del Ejido La Isleta, Bernardo Barbosa Echavarría.

Indicó que como consecuencia del crecimiento desproporcionado como nunca antes visto los pobladores que ahí radican están teniendo dificultades para poder llegar a través de los canales que intercomunican a las diversas lagunas que componen el Sistema Lagunario del río Tamesí, no pudiendo llegar siquiera al muelle de Tancol.

Advirtió que la principal problemática la están detectando en el sector de la Casa de la Naturaleza, pues la Laguna de Tancol está totalmente invadida de lirio acuático, que al permanecer en los canales de navegación les incomunica totalmente.

Por esto, están pidiendo al Ayuntamiento de Tampico que voltee a verlos a ellos porque esta invasión de lirio acuático está cerrando los canales de navegación que para los habitantes de la ciudad serían las vialidades por donde circulan los automotores de forma cotidiana.

"Tenemos el problema de mucho jacinto, mucho problema para navegar, y no es por quejarme mucho pero no tenemos electrificación, no tenemos ni agua, pues nada, acá está rústico; las calles son los canales, es el río (Tamesí), y ahí el municipio tiene unas máquinas que sacan el lirio, ya pedimos la limpieza, pero ahorita andan limpiando allá por El Bartolo, por Tierra Alta, allá por Champayán", precisó.