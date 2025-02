Diputados avalan en lo general y particular reforma en contra del cultivo del maíz transgénico

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en materia de conservación y protección de los maíces nativos, ello con 409 votos a favor y 69 en contra.

El documento, que reforma los artículos cuarto y 27 de la Constitución Política, tiene el objetivo de establecer que el maíz es un elemento de identidad nacional, cuyo cultivo debe ser libre de transgénicos, priorizando su manejo agroecológico.

Asimismo, que el Estado fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra “libre de cultivos y semillas para siembra de maíz transgénico”.

Durante la sesión de este martes, el diputado de Morena, Joaquín Zebadúa, dijo que esta ley, no solo es importante para proteger al maíz mexicano como patrimonio de la nación, sino también que erradicar la plantación del que es transgénico, evitará problemas de salud en la población mexicana.

“Y yo creo que ingenuo, o que no tiene conocimiento, es aquel que dice que no se afecta la salud. Cuando se sabe que ese paquete tecnológico trae el glifosato incluido, de esas variedades transgénicas de maíces. Y hay una advertencia de la Organización Mundial de la Salud, que espero que no la consideren romántico o ingenua a la Organización Mundial de la Salud, donde dice que son potencialmente cancerígenos esos maíces”, dijo.