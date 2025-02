Conceden perdón legal a exlíder estudiantil acusado de agresión en Hidalgo

La jueza de control penal de Pachuca, Karina Vértiz, modifico´ las medidas cautelares en contra del exli´der del Consejo Estudiantil Universitario del Estado de Hidalgo (CEUEH), Esteban Rodri´guez, acusado de lesiones contra un estudiante de la Universidad Auto´noma del Estado de Hidalgo (UAEH) durante el enfrentamiento que se produjo el 19 de septiembre de 2023.

Dariel, estudiante del Instituto de Artes de la UAEH, otorgo´ el perdo´n legal al ex li´der estudiantil, despue´s de que pago´ los gastos de la vi´ctima, asi´ como los di´as que destino´ para acudir a los juzgados y una compensacio´n econo´mica.

Con ello, el ex dirigente del CEUEH ya no debera´ acudir a los juzgados orales de Pachuca de manera perio´dica y tampoco tendra´ prohibido acercarse a la vi´ctima, con lo cual la juzgadora considero´ que se extinguio´ cualquier proceso penal en su contra.

El 19 de septiembre se produjo un enfrentamiento entre estudiantes del Instituto de las Artes y trabajadores de la UAEH en el Centro Cultural La Garza, debido a una protesta que se efectuaba para exigir la salida de la directora del plantel universitario, Mari´a Teresa Pauli´n, con lo cual varios alumnos resultaron lesionados e interpusieron la denuncia penal ante la Procuraduri´a General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Agresión deriva en paro estudiantil

Los estudiantes de diferentes institutos de la universidad iniciaron un paro de actividades que duro´ ma´s de un mes y aunque posteriormente retornaron a sus labores acade´micas, se llevo´ a cabo el proceso penal contra el exli´der del CEUEH, quien fue acusado por la comunidad estudiantil de ser uno de los agresores del alumnado.

El 28 de noviembre de 2023 el exli´der del CEUEH fue vinculado a proceso, no obstante, al ser considerado un delito no grave no fue privado de la libertad y desarrollo´ su proceso penal en libertad.

