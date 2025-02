Captan a chofer acosando a menor de edad y le retiran su licencia: "no volverá a conducir"

En un comunicado, la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado de Puebla, informó que el hombre que conducía una combi de la ruta 16 de la comunidad de San Rafael Ixtapalucan fue boletinado para no recibir una licencia de conducir debido a que formó parte de un grupo de adultos que acosaron a un menor de edad y lo obligaron a subir.

En el comunicado explican que al realizar la investigación, se percataron que la unidad no contaba con una póliza de seguro y tenía los vidrios polarizados además de que el hombre, cuya identidad no ha sido publicada por las autoridades, no tenía ningún permiso de conducir o licencia, todos estos detalles incumplen con la ley de tránsito del estado.

“Bajo la estrategia de supervisión permanente implementada por el @Gob_Puebla, encabezado por el gobernador @armentapuebla_, la Secretaría de Movilidad y Transporte intervino unidad de la Ruta 16 en la junta auxiliar de San Rafael Ixtapaluca, municipio de Tlahuapan, tras un reporte en redes sociales que evidenciaba el hostigamiento a un menor de edad. Al realizar la supervisión documental se constató que el operador no contaba con póliza de seguro, ni licencia de conducir, además de circular con cristales polarizados. Por ello, se levantó la infracción correspondiente, la unidad fue retirada de circulación y enviada a depósito vehicular. El @Gob_Puebla no tolera este inaceptable comportamiento, por lo que esta dependencia boletinó al chofer para que no pueda obtener una licencia para conducir en el estado de Puebla.”

Bajo la estrategia de supervisión permanente implementada por el @Gob_Puebla, encabezado por el gobernador @armentapuebla_, la Secretaría de Movilidad y Transporte intervino unidad de la Ruta 16 en la junta auxiliar de San Rafael Ixtapaluca, municipio de Tlahuapan, tras un… pic.twitter.com/cdx4nwwemB — Secretaría de Movilidad y Transporte (@MTGobPue) February 23, 2025

¿Qué pasó con el niño que acosaron?

El pasado 22 de febrero, un menor de edad fue hostigado por un grupo de hombres en la comunidad de San Rafael Ixtapalucan, del municipio de Santa Rita Tlahuapan, en el estado de Puebla. Los hechos se conocieron gracias a que los implicados grabaron al menor mientras lo acosaban y lo publicaron en sus redes.

En el video se ve a los implicados dando un trato cruel y degradante al menor de edad, mientras viajaban en un combi de la ruta 16 local, e incluso subieron al menor a la unidad, mientras este lloraba y les imploraba por que lo dejaran bajar, esto solo ocasionó más agresiones por parte de los hombres adultos.

El menor intento huir de sus agresores

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Por su parte, las autoridades del Ayuntamiento de Tlahuapan en conjunto con la policía municipal y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio informaron que ya se encuentran llevando a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos y dar castigo a los culpables.

Sigue leyendo:

Incendio provoca hundimiento de barco atunero; rescatan a 25 personas en Chiapas

Detienen a líder delincuencial tras enfrentamientos en Zacapu, Michoacán

LA