Apoyado por diputado del PT, activista sube a la tribuna de la Cámara de Diputados

Cuando tocaba el turno de la diputada Vanessa López Carrillo, quien dijo ser activista social, Irving García Suárez, subió a la tribuna para tomar la palabra sin que nadie lo detuviera. Incluso solicitó permiso al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien con la mano autorizó.

“Buenas a todos y a todos, señor presidente un ciudadano quiere hacer uso de la palabra (Acomoda los micrófonos) Con su venia señor presidente.

-Con la mano Gutiérrez Luna asintió-

Mi nombre es Irving García Suárez. Soy un activista social

-A ver permítame, permítame, permítame. Perdón, el turno es de la diputada Vanesa López Carrillo-

Señor presidente

-Retírese el sonido, retírese el sonido-“

En los murmullos se escuchaba que el legislador del PT, Emilio Manzanilla era el que lo había metido al pleno

Los diputados del PT subieron a tribuna, mientras que Gutiérrez Luna pedía “de manera respetuosa” que se retirara a esta persona para continuar con la sesión que se encontraba en el momento de las reservas de la Ley que prohíbe el Maíz Transgénico.

Fue al diputado Ricardo Mejía Berdeja a quien se solicitó que lo atendiera, pero que lo sacara del salón del pleno. El diputado Leonel Godoy pidió la palabra para criticar la actitud del “espontáneo”, que dijo le gusta hacer escándalo.

“Con todo respeto para el ciudadano, pero él es un abogado. Es una gente que le gusta hacer escándalo, yo creo que la Cámara de Diputados no se debe de prestar para esas cosas, sería el señalamiento que haría”, indicó mientras pedían a resguardo que lo retirara.

La diputada en tribuna requirió al priista no decir mentiras y si no tenía evidencias, que no lanzará acusaciones, lo que fue secundado por la diputada Lilia Aguilar, pero Gutiérrez Luna confirmó la culpabilidad del PT.

Fue al diputado Ricardo Mejía Berdeja a quien se solicitó que lo atendiera, pero que lo sacara del salón del pleno

“He solicitado información a resguardo para preguntar y pedir que me informe quien le permitió el ingreso al ciudadano que hizo uso de la tribuna y el informe que tengo es que fue el diputado Emilio Manzanilla del Partido del Trabajo, por lo que esta presidencia hace un exhorto a todas las diputadas y diputados para permitir el orden en este salón, y plantearé el día lunes en JUCOPO que se restrinja el acceso a cualquier persona para poder tener un debate ordenado entre diputadas y diputados que es lo que permite la ley, lo que ordena la ley y lo que permite el reglamento”, indicó.

La diputada Lilia Aguilar insistió en que el PT no le dio acceso a nadie y si lo hizo una integrante de su fracción, se tomarán las medidas necesarias.

