Sheinbaum descarta que en su gobierno haya relaciones de complicidad o de contubernio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que en su gobierno no se establecen relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie.

Lo anterior al cuestionarle si conocía a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, y su relación con la 4T.

De entrada, la titular del Ejecutivo Federal enfatizó que no conoce a Penilla Rodríguez.

Explicó que durante su gira de fin de semana se tomaría hasta unas cuatro mil fotografías con la gente que se acercó a saludarla, “y cuando uno está en territorio, pues no sabe uno exactamente con quién se toma una fotografía”.

Por ello, la presidenta recalcó que si hay una investigación sobre el caso la llevaría la Fiscalía General de la República (FGR).

“Lo importante aquí, es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México, que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie, con nadie, y que, si hay una carpeta de investigación, una investigación de la fiscalía, que investigue y se lleve a las últimas consecuencias con quien sea, porque nosotros tenemos que defender un proyecto de nación, honesto, honrado, que se sustenta en el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, aseguró.