Renuncia presidenta de Huautla de Jiménez,Oaxaca; no fue reconocida y no recibió recursos municipales

Margarita Cruz Gómez, renunció a la presidencia Municipal interina de Huautla de Jiménez, Oaxaca, ante la falta de reconocimiento por parte de autoridades de la secretaría de Gobierno (Sego).

La mujer asumió el cargo, el pasado 19 de enero tras la detención de su esposo David García, edil electo bajo las siglas del PRI y PRD, por el presunto delito de tentativa de homicidio.

“Todos sabemos que no he sido acredita y al no ser acreditada los recursos del municipio aún no han llegado”, dijo Cruz Gómez quien señaló expuso que no permitirá que por su causa el municipio no avance.

La ahora expresidenta interina pidió disculpas por su decisión por su decisión sin embargo confió en el progreso y desarrollo de su comunidad al exponer que necesita dedicarse de tiempo completo a su rol como esposa y madre de familia de dos hijos.

Al no ser acreditada por la Secretaría de Gobierno, su cargo no tenia la validez y legalidad requerida para recibir los recursos y participaciones federales que ministra la Secretaría de Finanzas a los municipios.

Margarita Cruz Gómez. Foto: Gobierno de Oaxaca

Fiesta anual, en riesgo por falta de presupuesto

En medio de la crisis administrativa y financiera, Margarita, alertó que la celebración de la fiesta anual de Huautla de Jiménez en honor al Señor de las Tres Caídas está en riesgo por falta de presupuesto. No obstante, agradeció al personal del ayuntamiento que ha estado trabajando sin percibir su salario.

En el video explicó que su renuncia se da tras "45 días dolorosos y complicados", en los que hizo esfuerzos por mantener activos los servicios básicos como la distribución de agua, recolección de basura y alumbrado público”

“A pesar de intentar que los servicios no se detuvieran, la falta de acreditación oficial ha bloqueado la llegada de recursos, lo que ha afectado a los trabajadores municipales, quienes no han recibido su salario desde el primero de enero," expuso.

Aclaró que su decisión busca no ser un obstáculo para el avance del municipio. "No quiero ser la causa de que Huautla siga detenido. Además, en este momento necesito ser esposa de tiempo completo por la situación que enfrenta mi esposo," expresó.

Ahora corresponderá al cabildo designar de entre sus integrantes a un interino y de no existir un acuerdo, el Congreso del Estado, podría decretar la desaparición de poderes y en tanto se celebren elecciones extraordinarias, la Secretaría de Gobierno, podría designar a un comisionado.

