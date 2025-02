Rubén Rocha Moya anuncia construcción de la Facultad de Medicina con una inversión de 51 mdp en Guasave

Guasave, Sinaloa, 23 de febrero de 2025.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó la próxima construcción de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en el municipio de Guasave, proyecto que representa una inversión estatal de 51 millones de pesos, con el cual se fortalece la educación médica en la región y atender la creciente demanda de profesionales de la salud.

“Ya está todo listo, ya la tengo presupuestada, tenemos el dinero, se acaba de licitar. No se puede empezar hasta en tanto no concluye el fallo de la licitación, pero quiero echar a andar con maquetas y eso, dar a conocer las obras. Entonces voy a venir, quiero venir aquí para dar a conocer lo del puente y luego lo de la facultad”, informó el gobernador Rocha Moya.

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa. Foto: Gobierno de Sinaloa

Cuánto tiempo se tardará en construir la Facultad de Medicina

El mandatario destacó que el terreno donde se edificará la facultad fue gestionado durante su etapa como rector de la UAS, lo que añade un valor sentimental al proyecto.

“Ese terreno lo conseguimos nosotros y ahí empezamos. El primer edificio que se hizo ahí, se hizo en la administración mía, porque nosotros empezamos en la Ciudad Universitaria de Guasave. Entonces, ahí nos va a tocar ahora. No, porque es una presunción aparte, pero me tocó, me tocó y qué bueno”, señaló.

Aunque el tiempo exacto de ejecución de la obra aún no está definido, se espera que la empresa que resulte ganadora de la licitación establezca los plazos de construcción en su propuesta. Este proyecto es una apuesta por mejorar la formación de futuros médicos en Sinaloa, contribuyendo al bienestar y salud de la población.

