Amiga de María Cristina revela que la dentista era acosada por el hombre que la mató: "tenía un mes que nos habló de él"

Familiares y seres amigos de María Cristina Aguilar Romero se han unido en redes sociales para exigir justicia por su feminicidio. Fue la tarde del pasado 19 de febrero cuando la dentista fue asesinada por un hombre identificado como Jorge Abdel "N", cuando ella transitaba por calles del municipio de Gómez Palacio, en Durango. Según primeros reportes, el ataque ocurrió cuando la mujer transitaba en su vehículo, pero fue interceptada por su agresor.

Aparentemente, Jorge habría apuñalado a Cristina en diferentes ocasiones, hasta dejarla sin vida dentro de su vehículo Volkswagen. Tras el crimen, el feminicida permaneció dentro del vehículo, hasta que la policía arribó a la escena del crimen y lo arrestaron. Según medios locales, el hombre habría dicho a las autoridades que era pareja de la dentista, pero - horas más tarde - la familia de la víctima negó que tal relación existiera.

En redes sociales, los seres queridos de la dentista se pronunciaron y negaron que Cristina tuviera una relación con su agresor. Una de las amigas cercanas de la dentista ofreció una entrevista para el medio Telediario, donde negó categóricamente que la víctima fuera pareja de Jorge y, al contrario, denunció que el hombre llevaba tiempo acosando a su amiga, quien hace apenas un mes les habría platicado sobre los mensajes que recibía por parte de su agresor.

Amiga de la dentista revela nuevos detalles sobre la relación entre Jorge y Cristina

La dentista fue asesinada por su acosador. Foto: @Noticias_Dgo

"Ella era una persona muy amable, muy lista, era mi compañera en la escuela, compartimos seis años de la carrera. Viví muchos momentos con ella, estaba llena de vida, de sueños", comentó Paulina Landeros, una de las amigas más cercanas de la joven María Cristina. La mujer agregó que nadie imaginaba que la dentista pudiera ser víctima de un delito como el feminicidio, pese a que ella ya les había comentado que estaba siendo víctima de acoso por parte de un hombre llamado Jorge.

"Cristina no tenía mucho tiempo hablándonos de él, por eso nos trastornó tanto, ella era mi mejor amiga y no sabíamos nada de él. Hablamos un poco de él el viernes pasado y fue de que no tenían nada qué ver, no era su novio, no era su esposo; sí hablaban eso no lo negamos, pero tenía un mes que nos había hablado de él", sentenció la amiga de la dentista al recordar cómo era la relación entre Jorge y Cristina.

¿Qué se sabe sobre el feminicidio de María Cristina?

El agresor quedó detenido. Foto: Fiscalía de Durango.

Según medios locales, el día de los hechos María Cristina transitaba por la calle Urrea entre avenida Auza y Cuauhtémoc de la colonia Ampliación Santa Rosa de la ciudad de Gómez Palacio, cuando fue atacada por Jorge. Hasta ahora, no está claro si ambos viajaban dentro del mismo carro, o si él abordó la unidad de la dentista por la fuerza. Únicamente se sabe que el agresor estaba dentro del coche de ella, cuando empezó a atacarla.

El sujeto utilizó armas blancas para causarle heridas en todo el cuerpo a la dentista. Personas que pasaban por la zona se percataron de lo que ocurriía dentro del vehículo, por lo que dieron aviso al 911. Hasta el lugar de los hechos arribaron policías y paramédicos, quienes constataron que la mujer no contaba con signos vitales y arrestaron a Jorge, quien fue trasladado hasta el Centro de Readaptación Social No.1 de Durango, donde permanece recluido en espera de que las investigaciones continúen.

