Julieta del Río Venegas: ASF descubrió moches e irregularidades al interior del INAI, que denuncié con anterioridad

Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso de la Información y Protección de Datos Personales (INAI), informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontró 11 irregularidades en las que incurrió la gestión financiera del Instituto Nacional de Transparencia en 2023, que no son graves al tratarse de recomendaciones, pero sí hay algunas promociones de facultad de comprobación fiscal que tienen que ver contratos externos que se hacían.

"Por ejemplo, la empresa de limpieza que contratas te dicen que te cobran cantidades millonarias por 40 gentes al mes y solo asistían 20, pero se cobraba por las 40. O sea, eso sí es una es una promoción de responsabilidad es lo que está ordenando la auditoría", explicó Julieta del Río Venegas en entrevista para el programa de "Sergio Sarmiento y Lupita Juárez", de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Julieta del Río señaló que también se descubrieron los moches, que había denunciado con anterioridad. Detalló que la ASF aplicó 687 cuestionarios a servidores públicos del INAI para determinar y conocer por ellos mismos el tema de los moches por parte de mandos superiores.

Se descubrieron los moches, de los que siempre se habló entre pasillos del INAI desde mi llegada, yo es escuchaba, llegaban anónimos, llegaban denuncias de desesperación y atendí a tres personas. Me comentaron cuál era un modus operandi al interior y tuve la responsabilidad también de denunciar esto. La auditoría está diciendo que esto", explicó.

Señaló que es a la personas a quienes se les fincan las responsabilidades, en estas irregularidades de la duplicidad de contratación de un despacho jurídico, el cual, dijo, no era necesario por lo que quien hizo esa contrataciones será el responsable no importa que ya no sean comisionados del INAI.

Norma Julieta del Río Venegas durante un seminario internacional sobre combate a la corrupción en América Latina. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

