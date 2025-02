Hace falta generar una cultura digital segura: Jesús Villalobos sobre prohibición de celulares en escuelas de Querétaro

Tras la prohibición de celulares del uso de celulares en escuelas durante de educación básica y bachillerato en Querétaro, Jesús Villalobos, Vocero de la Red por los Derechos de la Infancia en México, aseguró que lo que realmente hace falta es generar una cultura digital segura.

“Lo que hace falta, lejos del asunto prohibicionista es generar una cultura digital segura acompañada por autoridades”, subrayó Jesús Villalobos.

Foto: Cuartoscuro

Además criticó que la ley no considerara la opinión de los menores “cuando una ley toca a un sector de la población y en este sentido es un sector que ha sido totalmente invisibilizado por los distintos gobiernos, necesariamente se tendría que consultar ese sector, no lo vemos en esta ley a los niños y las niñas no se les preguntó”.

“Una ley dirigida a un sector de la población sin tomarlo en cuenta”, comentó Jesús Villalobos.

En entrevista con Lupita Juárez para El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, afirmó que la ley pareciera que pretende generar simpatía de otro sector de la población.

Jesús Villalobos puntualizó que en la actualidad 2.9 niños, niñas y adolescentes mueren diariamente producto de la violencia y que hay mucho por trabajar para mejorar su seguridad.

