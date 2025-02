Fueron 32 las impugnaciones a las listas de candidaturas a la elección judicial local en SLP

Una vez culminados los procesos de idoneidad e insaculación en los tres poderes del estado fueron 32 los medios de impugnación que registra el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP) informó la magistrada presidenta, Denisse Adriana Porras Guerrero.

Explicó que era previsible la cascada de impugnaciones tratándose de una elección donde todos y todas las aspirantes son abogados, las cuales ya han comenzado a desahogar y además indicó que seguramente muchos de ellos seguirán la cadena impugnativa hasta la Sala Regional Monterrey y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Adelantó que como ya ha sucedido en algunos casos en esta elección inédita, el TEESLP se ve impedido para sentenciar a que se reponga el proceso, pero sí ha ordenado que a las y los inpugnantes a los que les dio la razón sean incluidos en las boletas.

"La reposición del procedimiento, justamente para que regresen las etapas anteriores, no, pero sí y ya ha ocurrido el caso, de que hemos ordenado que se incluya en la lista a personas que sí debieron de haber estado, y eso todavía lo podemos hacer, porque todavía no se encuentra en etapa definitiva, por decirlo de alguna manera o firme, porque las listas están, ya el poder de la autoridad electoral, pero aún no se imprimen las boletas, entonces todavía está esta posibilidad de poder reparar algún derecho fundamental, si en este caso la resolución del tribunal le diera la razón a los promoventes", enfatizó.

La magistrada Porras Guerrero dijo que las impugnaciones están dirigidas a los tres comités de evaluación donde los quejosos argumentan violaciones a sus derechos ciudadanos político electorales, "la mayoría de los promoventes, los agravios, están fundados en que no recibieron por parte de los comités de evaluación de los tres poderes un dictamen que les dijera las razones por las que fueron excluidos de esa lista, entonces lo que nosotros estamos requiriendo a las autoridades responsables dentro de estos informes justificados es justamente este dictamen en el que fundamenten y motiven las razones por las que fueron excluidos, entonces la mayoría de los juicios están basados en los agravios de los promoventes justamente en eso", expuso.

Por otro lado, respecto al caso del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, José Luis Ruiz Contreras, quien es juez con licencia y aspira a ser magistrado pero de acuerdo a la Convocatoria no cumple con el requisito de no haber sido fiscal en el último año y lo fue hasta mayo del año pasado, la presidenta del TEESLP dijo que su caso no ha sido impugnado ante esa instancia.

