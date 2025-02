Filtran VIDEO del momento en que hombre es atropellado por invadir vías de Tren Ligero

Un hombre que se cruzó en el paso de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara murió a causa del golpe del vagón de transporte público, que circulaba en la estación Atemajac. El servicio fue suspendido durante la tarde del jueves 20 de febrero, debido al hecho, mismo que quedó grabado en video.

Las cámaras de seguridad del vagón del Tren Ligero captaron el momento en que el transporte público circula sobre las vías cuando un hombre con gorra oscura se atraviesa al paso del vehículo. Inmediatamente después, el chofer detiene la maquinaria y se lamenta por lo ocurrido.

En las imágenes se observa que el conductor se baja para observar lo ocurrido y ahí se corta el video que fue difundido en redes sociales. Algunos usuarios de dichas plataformas lamentaron el hecho, "No entiendo cómo pudo pasar. No se puede decir que no vio o no escuchó al tren", "La gente va metida en su rollo y desgraciadamente no observa su entorno", "qué triste".

Después de que el hombre fue arrollado tras meterse a las vías, el Servicio de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) brindó servicio provisional a los pasajeros, quienes se vieron afectados en sus trayectos, aproximadamente a las 18:30 del jueves 20 de febrero de 2025.

La Línea 1 de "Mi Tren", como se le conoce al Servicio de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), va de Periférico Sur a Auditorio y fue la primera línea de ese transporte público en la capital de Jalisco. Este servicio tiene un costo de 9.50 pesos mexicanos por viaje con tarifa completa. También existe una tarifa preferencial disponible, que cuesta 4.75 pesos y se aplica en caso de transferencia desde una línea de Mi Tren a otro medio de transporte.

Hombre ingresa a vías de Tren Ligero de Guadalajara y es atropellado

Imágenes fuertes



Así fue como ocurrió el incidente de ayer en la estación Atemajac de la línea 1 del tren ligero, donde un hombre murió atropellado por los vagones al cruzar las vías deliberadamente. pic.twitter.com/uklUY8flI2 — Jalisco Rojo (@JaliscoRojo_) February 20, 2025

Sigue leyendo

¿Qué dijo Diana Jaciel en la audiencia sobre su bebé, abandonado en Tultitlán?

Combaten mega incendio en Parque Industrial Las Américas de Apodaca | VIDEO