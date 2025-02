En comisiones, diputados aprueban reducción de carga fiscal a Pemex con el derecho al petróleo del Bienestar

En Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, se aprobó la iniciativa del Ejecutivo federal con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos, para crear el Derecho Petrólero para el Bienestar, con la que disminuyen al 30% la carga fiscal a Petróleos Mexicanos (PEMEX), y del 40 al 12%, el impuesto del gas.

Los cambios, están encaminadas a dar continuidad a los esfuerzos iniciados en la administración pasada, para recuperar la soberanía energética en beneficio del pueblo de México, dar mayores márgenes de inversión de PEMEX, con la convicción de que la energía es un insumo estratégico para el bienestar de la gente y el desarrollo del país y no una mercancía.

La propuesta también precisa que, el Estado mexicano percibirá ingresos por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, por el Impuesto Sobre la Renta que causen los contratistas por las actividades que realicen en virtud de un contrato, de acuerdo con la naturaleza del contratista, así como por las labores que lleven a cabo los participantes de asignaciones para desarrollo mixto, y por Área Unificada.

En la exposición, la presidenta de la Comisión de Energía Rocío Adriana Abreu, resaltó que los cambios buscan darle mayor margen de operación a PEMEX, y que tenga un esquema rentable en beneficio del país.

uD83DuDC47 Por si se lo perdieron. De la Iniciativa del paquete sec de la R Energética de la presidenta, específicamente, Ley de Ing s/ Hidrocarburos: el Nuevo Derecho Petrolero para el Bienestar, un nuevo régimen fiscal simplificado para PEMEX. pic.twitter.com/r1k8zzO7l7 — David Nieto (@david_nieto01) February 19, 2025

“Se hacen los ajustes por la presidenta Claudia Sheinbaum, precisamente para poder fortalecer el tema Petróleos Mexicanos, para poder hacer un esquema rentable, que quiere decir, esto y es un tema muy importante que hay que hablar, el tema es, y ustedes no me dejarán mentir, a mayor impuesto no quiere decir que tengamos mayor utilidad porque es tan alto el pago del mismo, que un proyecto no resulta costeable, entonces, no puedo seguir metiendo más dinero, porque al final de cuentas no me es negocio”, indicó.

También comentó que el tema que se debe abordar es el aprovechamiento de gas, que ha tenido un incremento en su demanda por ser un insumo más barato para la industria, y bajando el porcentaje en el que se tasa su precio podría permitir que nuestro país dejará la dependencia que tiene del producto proveniente de los Estados Unidos.

“Si nosotros hacemos que el tema para Petróleos Mexicanos y sus socios comerciales en este sentido el gas sea rentable disminuyendo del 40% al 12% el tema de gas, se vuelve un negocio, y eso nos hace que podamos tener mayores ingresos por el tema de la venta o la compra de gas de México, porque al final de cuenta empezaríamos a tener menor dependencia de Estados Unidos que es nuestro mayor proveedor de gas, al tener la oportunidad de que el tema del gas sea rentable para nosotros", externó.

En su oportunidad, Héctor Saúl Téllez del PAN, denunció un desaseo en la dictaminación, y expuso que con la propuesta presidencial que cambia completamente el régimen fiscal de PEMEX, habrá un impacto presupuestal y fiscal sensible de alrededor de 50 mil millones de pesos, que afectará los beneficios que tienen todos los mexicanos.

“Pues hoy, con esta iniciativa, lo único que se hace es que los mexicanos tengan más beneficios de los productos que rinde el petróleo en nuestro país con esto. Lo que hacemos es que haya menos escuelas, menos seguridad. Menos apoyos, menos medicamentos, menos tratamientos menos hospitales y lo decimos así por qué este nuevo derecho petrolero del bienestar pretende sustituir 3 derechos ya existentes con una marcada reducción de la carga fiscal hacia PEMEX”, comentó.

uD83DuDD34 Estamos en sesión de #ComisionesUnidas de Energía y Hacienda, discutiendo el dictamen que reforma la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. La propuesta redefine el esquema fiscal de @Pemex, estableciendo el #DerechoPetroleroDelBienestar para optimizar su capacidad de inversión… pic.twitter.com/uexrQbYez7 — Luz María Rodríguez +uD83EuDD1AuD83CuDFFB (@luzmiazul) February 21, 2025

El diputado federal panista indicó que, en la reducción de los derechos de Petróleos Mexicanos, del 65 al 30%, se han tenido pérdidas significativas que nadie sabe dónde están, pero que sí es claro que no llegan al bolsillo de los ciudadanos.

“Anote bien este dato, 267 mil millones de pesos se han perdido en la recaudación con esta política reduccionista de recaudación y de beneficiar a PEMEX, y esos esos recursos no se han transformado en beneficios para los mexicanos, toda la política de exenciones, de beneficios, de reducciones que ha tenido PEMEX durante este régimen equivale, fíjense esta cantidad, equivale a 2.1 billones de pesos de apoyos que ha dado este gobierno a PEMEX y qué es lo que hemos tenido de regreso 1.3 billones de deudas de déficit en PEMEX”, afirmó.

En respuesta, el coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, expresó que la oposición da cifras que no son ciertas, y señaló que el periodo en donde más se incrementó la deuda fue del 2007 al 2028, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aun cuando el precio del barril de petróleo era de los más altos.

"Miren cómo subió la deuda, y aquí el precio del barril, estaba muy bien, arriba de 100 dólares ¿Qué hicieron con ese dinero? Si aparte de que el precio estaba bien, endeudaron a PEMEX. Y miren, a partir de que llegó la 4T bien bajando la deuda ¿Saben cuánto endeudó del 2007 al 2018 en PEMEX? En el 91.9%, y la 4T ha bajado la deuda 24.9%. No hay vergüenza de lo que vienen a decir aquí”, indicó.

La iniciativa de Sheinbaum Pardo, también sustituye las referencias de Ley de Hidrocarburos por Ley del Sector Hidrocarburos, Comisión Nacional de Hidrocarburos por Secretaría de Energía, empresas productivas del Estado por empresas públicas del Estado, y Del Derecho por la Utilidad Compartida por Del Derecho Petrolero para el Bienestar.

Establece el pago anual de los asignatarios cuando se trate de los hidrocarburos distintos al Gas Natural No Asociado y sus Condensados, extraídos en áreas terrestres, áreas marítimas con tirante de agua inferior a quinientos metros y en el Paleocanal de Chicontepec; tratándose del Gas Natural No Asociado, y tratándose de los hidrocarburos distintos al Gas Natural No Asociado y sus Condensados, extraídos en áreas marítimas con tirante de agua superior a quinientos metros.

Deroga las referencias sobre Del Derecho de Extracción de Hidrocarburos y Del Derecho de Exploración de Hidrocarburos. Menciona que el asignatario debe presentar ante la Secretaría un reporte trimestral de las inversiones, costos y gastos que se hayan realizado durante el ejercicio de que se trate por cada campo de extracción de hidrocarburos, en los meses de abril, julio, octubre y enero del año que corresponda.

