AP demanda a Trump por prohibirle escribir Golfo de México en las noticias

La agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) demandó al presidente Donald Trump ante tribunales por atentar contra su libertad de expresión por inferir en la decisión editorial que tienen como medio por seguir designando Golfo de México a la porción geográfica.

Solicitan que detengan el veto que tienen de 10 días por la Casa Blanca para ingresar a Presidencia, denuncian que quieren controlar la libertad de expresión.

“Este ataque selectivo a la independencia editorial de la AP y a su capacidad de recopilar y difundir noticias ataca el núcleo mismo de la Primera Enmienda”, asevera la agencia de noticias.

Documento enviado a la Corte de Colummbia. Foto: AP

Casa Blanca veta por 10 días a AP, advierte a periodistas

La Casa Blanca sentenció que tendrá vetada a la agencia de origen estadounidense hasta que corrija la nueva denominación Golfo de América en sus noticias, esto después de que los periodistas que laboran en este medio se negaran a poner la designación en sus coberturas tras asistir a las conferencias de prensa de Presidencia.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt hizo oficial el veto el pasado miércoles 12 de febrero advirtiendo que bloquearían las cuentas y entrada a coberturas de medios que utilicen mal el termino que inició el republicano al comenzar su gobierno.

"Si vemos que los medios de comunicación en esta sala difunden mentiras vamos a exigir cuentas y es un hecho que la masa de agua que está frente a la costa de Luisiana se llama Golfo de América", dijo la vocera.

¿Qué pasó con los reporteros de AP en la Casa Blanca?

La agencia The Associated Press anunció que vetaron a una reportera por no usar la denominación 'Golfo de América' para el Golfo de México.

"Hoy fuimos informados por la Casa Blanca de que, si AP no alinea sus estándares editoriales con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para renombrar el Golfo de México como el Golfo de América, se le prohibiría el acceso a un evento en el Despacho Oval", informó en un comunicado la editora jefe de la agencia, Julie Pace.

"Restringir nuestro acceso al Despacho Oval en función del contenido de nuestra cobertura no solo dificulta gravemente el acceso del público a noticias independientes, sino que además viola claramente la Primera Enmienda", dijo. Vetarán a periodistas que se nieguen a aceptar que es Golfo de América. Foto: Especial

Seguir leyendo:

Manifestantes cierran Avenida Central y desquician el tráfico en Ecatepec: alternativas viales

Pasaporte mexicano: así puedes recibir el 50% de descuento en el trámite este 2025