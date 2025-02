Donald Trump reconoció que hay consumo de drogas en EU, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que hay un problema con el consumo de drogas en su país por lo que lanzarán una campaña como en México. Le agradeció su declaraciones en la que la llamó una “mujer maravillosa” y que lo inspiró para anunciar esa campaña en la que en una primera etapa invertirá 100 millones de dólares.

A pregunta expresa sobre las declaraciones del republicano este miércoles, la presidenta Sheinbaum declaró que “primero pues agradecer evidentemente la mención”.

“Pienso que es algo muy importante. Nosotros siempre hemos hablado de que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos tiene que ver con el consumo en Estados Unidos, que no solamente es un tema de México, sino que el tema no habría distribución de drogas hacia Estados Unidos si no hubiera consumo en Estados Unidos”, dijo.