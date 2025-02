Anuncian bloqueos en cuatro vialidades del Edomex HOY 20 de febrero | ALTERNATIVAS

Un grupo de abogados anunció que a partir de las 08:00 horas realizarán dos bloqueos este jueves 20 de febrero de 2025 en cuatro vialidades del Estado de México, en medio de una semana en la que ha habido dos mega bloqueos en vialidades mexiquenses, pero también de la Ciudad de México.

Las cuatro vías que se prevé que se vean afectadas son:

La Autopista México-Pachuca

La Carretera Lechería-Texcoco

La Avenida López Portillo

La Avenida de los Trabajadores

"Pedimos de su comprensión y una disculpa a todos los ciudadanos, usuarios, automovilistas y motociclistas por este cierre", señalaron los supuestos abogados que anunciaron movilizaciones para este jueves, quienes señalan que las protestas se deben a la reforma judicial.

Como vías alternas se sugiere utilizar:

Circuito Exterior Mexiquense

Arco Norte

R-1

30-30

Agenda de movilizaciones para HOY, jueves 30 de febrero de 2025

CONGRESO POPULAR, SOCIAL Y CIUDADANO.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Estación “Viaducto”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) en Calz. de Tlalpan y Coruña, Col. Viaducto Piedad, Alc. Iztacalco.

RUMBO A: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Cumplimiento a solicitudes de vivienda en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, conforme a las Reformas realizadas a la "Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores" (INFONAVIT) y la "Ley del Trabajo", en materia de vivienda con orientación social.

ELEMENTOS DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 08:00 hrs.

LUGAR:

1.- Oficinas Centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) Delicias No. 67, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc.

2.- Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar (IESPA) Zaragoza No. 280, Col. Buenavista, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen un alto a los abusos cometidos por parte de los directivos de la corporación y respeto a sus derechos laborales.



BLOQUE DE DELEGACIONES DEMOCRÁTICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN), SECCIÓN 11 DEL SINDICATO Y LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE-CNTE).

HORA: 09:00 hrs.

LUGAR: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) en Diagonal 20 de Noviembre No. 275, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: En defensa de los derechos adquiridos; así como para exigir el reconocimiento de la legalidad y la restitución del rango "D" en el tabulador horizontal del Instituto Politécnico Nacional (IPN).



ASAMBLEA GENERAL ESTUDIANTIL INTER-ESCUELAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (AGEII-INBAL).

HORA: 15:00 hrs.

LUGAR: Periférico Norte Esq. Av. Presidente Masaryk # 582 Col. Polanco Alcaldia Miguel Hidalgo CDMX, a la altura del Conservatorio Nacional de Musica y la Escuela Nacional de Danza.

MOTIVO: Bloqueo de Vialidades, exigen las Becas Benito Juarez para las y los estudiantes del (AGEII-INBAL.).



CONGRESO POPULAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 17:00 hrs.

LUGAR: Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Llevarán a cabo un mitin político para exigir justicia por el asesinato del sacerdote tzotzil, párroco del barrio de Cuxtitali, en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Estado de Chiapas, ocurrido el 20 de octubre del 2024.



COLECTIVOS CONSTRUYENDO “EL COMÚN”, CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 17:00 hrs.

LUGAR: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas "Samir Flores Soberanes” en Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez.

MOTIVO: Evento “Fogata Rebelde”, en el que realizarán diversas actividades artísticas y culturales, para exigir justicia por el activista integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI), asesinado el 20 de febrero del 2019, en el poblado de Amilcingo, Municipio de Temoac, Estado de Morelos; lo anterior en el marco de la “Jornada Global: ¡Justicia¡ 6 años de Impunidad”.



MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN).

HORA: 21:00 hrs.

LUGAR: Ángel de la Independencia.

MOTIVO: Evento “PAN vs Fraude Judicial”, en el que se ofrecerá un mensaje con respecto al presunto fraude de la “Reforma Judicial” y la supuesta intención del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) de acabar con las elecciones libres en México.

