“Queremos justicia”: piden castigo para Willy Trejo y su esposa Eva Medina acusados de abusar de dos menores

Edwar Espíndola Uribe, activista, aseguró “queremos justicia caiga quien caiga" sobre el caso que señala al empresario William Trejo mejor conocido como Willy Trejo y su esposa Eva Medina de haber abusado sexualmente de dos menores de edad además acusó que están siendo protegidos por el gobierno local.

En entrevista con Salvador Garcia Soto para El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, explicó que por ello están realizando bloqueos en la autopista México-Pachuca y que no sólo participan los ransportistas de Higaldo sino que se han sumado cutro estados más y que es un un bloque de 100 liderazgos, detalló que participan mujeres, pueblos originarios, organizaciones sociales, organizaciones en pro de los derechos humanos.

"Muchísima gente se conmovió y por eso decidieron participar", explicó Edwar Espíndola.

Foto: Cuartoscuro

Aclaró que no tienen ningún problema con las autoridades locales, que llevan una buena relación con la Secretaría de Movilidad estatal y "tenemos una extraordinaria relación con nuestro gobierno, no tenemos problemas con nadie", por lo que descartó que dicha manifestación tenga fines políticos.

Al ser cuestionado sobre a quién va dirigda su demanda respondió "que sea la Presidenta de la República quien puede ponerle un énfasis muy especil a este tema porque no han sido atendidos en el estado de Hidalgo, no tiene sentido que hagamos esto para ser vistos", pidió que intervenga el gobierno federal porque dijo que no es justo que haya niñas violentadas.

Además pidió a la población una disculpa por las molestias que están generando pero también pidió entender que "si ellos estuvieran pasando por esta calamidad quisieran que muchos mexicanos nos sumaramos a la defensa de sus hijas".

