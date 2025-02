Nathaly de 11 años fue abusada por su profesor de Kick Boxing; "tenía todo cortado", denuncia su madre

Una pequeña niña de tan solo 11 años de edad habría sido víctima de abuso sexual por parte de su profesor de Kick Boxing, así lo denunció su madre en entrevista con un medio de comunicación. La madre de la menor detalló que su hija, llamada Nathaly, acudía a tomar clases de deporte en unas instalaciones ubicadas en Río Guadalupe, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

De acuerdo con lo dicho por la madre de la niña, para el programa del periodista Nacho Lozano, su hija identificó a su agresor como José Alberto, quien era su profesor de Kick Boxing. La menor lo conoció en la Alcaldía Álvaro Obregón, pero - sin dar explicaciones- el profesor fue reubicado en otras instalaciones ubicadas ahora en la alcaldía Benito Juárez, hasta donde la niña acudía para seguir con sus entrenamientos.

La madre de la menor, identificada como Mildred, detalló que los abusos comenzaron en 2023, luego de uno de los torneos de Kick Boxing. La mujer detalló que su hija mostró cambios de comportamiento, se asilaba e incluso llegó a querer atentar contra su vida, cortándose las muñecas con grapas: "tenía sus playeras largas y entonces le alzo la playera y ya tenía todo cortado. En ese instante ella ya me dijo 'mamá ya es mucho'", dijo.

Nathaly y su madre denunciaron a su agresor

La menor habría denunciado los tocamientos de su entrenador. Foto: freepik.

Al darse cuenta de lo que sucedía, la madre de Nathaly acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde presentó su denuncia contra José Alberto. Una amiga de la menor de edad relató que Nathaly le habría contado sobre los abusos por parte del profesor de Kick Boxing, quien presuntamente habría realizado tocamientos inapropiados a la pequeña mientras ambos estaban en los vestidores y le hacía creer que era parte de los entrenamientos.

Mildred también relató que su hija habría sido amenazada por José Alberto, quien la amagó con lastimar a su hermana menor. La madre de la niña también reveló que acudió a la institución educativa para denunciar al profesor, pero los directivos le solicitaron la denuncia presentada ante la Fiscalía y posteriormente hicieron que el profesor dejara de dar clases en dichas instalaciones. No obstante, la familia asegura que ahora da clases en una escuela de la alcaldía Xochimilco.

El agresor sigue dando clases, mientras Nathaly tuvo que dejar el país

La madre de Nathaly pide justicia para su hija. Foto: cuartoscuro.

"Mi hija decía 'me siento sucia, siento sus manos en mi cuerpo. Todas las personas que tienen el mismo aspecto me dan miedo'", comentó la mujer en su entrevista de prensa, donde también señaló que actualmente su hija tuvo que abandonar el país ante el terror con el que vivía. Actualmente la menor de edad vive en Estados Unidos, con su padre, esto por las constantes crisis de ansiedad que enfrentaba en México.

Ahora la madre de familia pide justicia para su pequeña hija, pues denuncia que los avances en su carpeta de investigación han sido mínimos y que el profesor continúa dando clases en otros centros: "yo le tenía toda la confianza. Mi hija lo quería mucho y yo no sé si mi hija después se vaya hacer algo, porque ella me dice 'yo me voy a matar mamá'".

