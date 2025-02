EU da lista completa de cárteles designados como terroristas, hay 6 mexicanos

Estados Unidos definió la lista de las organizaciones del crimen organizado que serán designadas como terroristas y por lo tanto, prioritarias para combatirlas en el gobierno de Donald Trump, un tema del que el mandatario norteamericano ha hablado extensamente en las últimas semanas.

La lista definitiva se hará pública mañana, pero el Departamento de Estado de EU ha adelantado que las organizaciones ubicadas en México serán:

Cartel de Sinaloa

Cártel Jalisco Nueva Generación

Cárteles Unidos

Cártel del Noreste

Cártel del Golfo

Familia Michoacana

La lista completa la conforman:

Tren de Aragua (Venezuela)

Mara Salvatrucha (El Salvador)

Las consecuencias a nivel financiero y legales entrarán en vigor mañana, jueves 20 de febrero, a partir de que entre en vigor la notificación para designar como Organización Terrorista Extranjera (OTE) a los cárteles de la droga.

México alista reforma a Ley Nacional de Seguridad

Previo a que Estados Unidos declarara a carteles mexicanos, como organizaciones terroristas, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se alista una reforma a la Ley Nacional de Seguridad para fortalecer la soberanía y evitar acciones que estén fuera del marco de la coordinación y la colaboración.

En la conferencia de prensa matutina, recordó que en 2020, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reformó la Ley de Seguridad Nacional para establecer las acciones que pueden llevar a cabo agentes extranjeros como los estadounidenses en el país.

“Hoy en la Ley de Seguridad Nacional está muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer y estamos evaluando, valorando qué cuestiones adicionales para protección de nuestra soberanía, porque lo que no se puede permitir es que hagan actividades que no son parte de la colaboración o de la coordinación”, aseguró.

