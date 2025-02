Claudia Sheinbaum anuncia reforma a la Ley Nacional de Seguridad en defensa de la soberanía mexicana

Previo a que Estados Unidos declarara a carteles mexicanos, como organizaciones terroristas, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se alista una reforma a la Ley Nacional de Seguridad para fortalecer la soberanía y evitar acciones que estén fuera del marco de la coordinación y la colaboración.

En la conferencia de prensa matutina, recordó que en 2020, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reformó la Ley de Seguridad Nacional para establecer las acciones que pueden llevar a cabo agentes extranjeros como los estadounidenses en el país.

"Hoy en la Ley de Seguridad Nacional está muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer y estamos evaluando, valorando qué cuestiones adicionales para protección de nuestra soberanía, porque lo que no se puede permitir es que hagan actividades que no son parte de la colaboración o de la coordinación", aseguró.

"Entonces estamos en esta evaluación frente a este posible decreto de los carteles o la delincuencia organizada porque aquí le llamamos delincuencia organizada, así está tipificado en el Código Penal de la delincuencia organizada como terrorismo", afirmó.

“Entonces estamos en esta evaluación frente a este posible decreto de los carteles o la delincuencia organizada porque aquí le llamamos delincuencia organizada, así está tipificado en el Código Penal de la delincuencia organizada como terrorismo”, afirmó.

Fortalecerán marco jurídica para defender la soberanía de México

La presidenta recalcó que se fortalecerá el marco jurídico para defender la soberanía nacional en el marco de la coordinación y la colaboración y de la Constitución.

“En ese marco se revisa, se coordina y avanzamos porque nosotros queremos avanzar en la construcción de un país todavía más en paz y en disminuir los índices delictivos y como lo dije hace poco nosotros no queremos que el fentanilo llegue a ningún lado”, dijo.

“No queremos que llegue a Estados Unidos, no queremos que llegue a ningún lado ningún joven que no haya adicciones a droga tan terrible que provoca tantas adicciones y sobredosis, nosotros no queremos que haya tráfico de fentanilo, evidentemente ilegal, entonces en ese marcó toda la coordinación que sea necesaria y la colaboración”, añadió.

