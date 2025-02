Qué pasó con Christian "N", joven que golpeó a su novia tras una fiesta de Halloween

La tarde de este martes 18 de febrero se dio a conocer que Christian "N", joven acusado del delito de tentativa de feminicidio en contra de la estudiante de Enfermería Melanie Barragán permanecerá en prisión luego de que un juez decidió diferir la audiencia para determinar su sentencia constitucional. A pesar del amparo que había colocado la defensa del implicado para conseguir un arraigo domiciliario, el hombre continuará en un penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Wendy Díaz, abogada e integrante de la defensa de Christian "N" explicó que en un inicio se esperaba tener una resolución desde el pasado 12 de febrero, pero la nueva audiencia fue diferida para el próximo 12 de marzo por la mañana. La litigante explicó que el juez decidirá si es válido o no el arraigo, es por ello que se lleva a cabo la audiencia por el amparo que se originó.

Una de las razones para diferir la audiencia, reveló la abogada, es que el juez considera que aún no tienen la suficientes pruebas para seguir con el proceso o se necesita de mayor tiempo para analizar a fondo el caso. Por otro lado, se dijeron listos para presentar argumentos y señalar que su cliente no merece la prisión preventiva.

"Seguiremos cumpliendo con tiempo y forma para llegar a nuestros objetivos principales que son el arraigo domiciliario para Christian y su libertad", declaró la defensa Díaz

La nueva audiencia fue diferida para el próximo 12 de marzo

Foto: FGE

El caso de Melanie Barragán, un acto de violencia en el noviazgo

Fue durante la madrugada del 31 de octubre de 2024 cuando una cámara de seguridad captó el momento de la agresión contra la joven estudiante Melanie Barragán. Ella fue llevada a urgencias por fracturas en nariz y pómulo, así como una lesión en el ojo que necesitó intervenciones médicas.

Incluso, durante un momento de la agresión, una de las amigas de Melanie, identificada como Danna Paola intervino para detener al sujeto que no se detenía con la serie de golpes y patadas contra la víctima. La Fiscalía del Estado en su momento ofreció una recompensa de hasta 200.000 pesos a quien aportara información sobre el paradero del agresor.

Meses después, el 6 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León confirmó la detención de Christian "N" en un domicilio de Escobedo. Mientras que la familia de Melanie siguió con su proceso de recuperación y las operaciones que necesitaba que la terminaron llevando hasta la Ciudad de México.

En 2021, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), reveló que si se toma como universo únicamente a las mujeres que experimentaron violencia física y/o sexual en el ámbito de pareja, solo 13.1% presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad, con o sin solicitud de apoyo. La principal razón para no buscar ayuda fue que se trató de algo sin importancia que no le afectó, porque no sabía cómo y dónde denunciar, o por miedo a las consecuencias y amenazas.

