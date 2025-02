Morena analizará la solicitud de registro del senador Miguel Yunes Márquez: Luisa María Alcalde

La dirigencia nacional de Morena informó que la solicitud de afiliación presentada por el senador Miguel Yunes Márquez será analizada conforme a los estatutos del partido, antes de tomar una determinación sobre su posible ingreso.

Luisa María Alcalde, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, dio a conocer que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) será la instancia encargada de revisar la procedencia de la petición y evaluar si cumple con los lineamientos internos del partido. A través de un mensaje en redes sociales, Alcalde señaló que el proceso se llevará a cabo con apego a las normas establecidas en el movimiento.

La solicitud de Yunes Márquez ha causado reacciones dentro y fuera de Morena, ya que su trayectoria política ha estado vinculada históricamente al Partido Acción Nacional (PAN). Hijo del exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, el senador ha sido una figura relevante dentro de la política estatal y nacional, con cargos como alcalde de Boca del Río y candidato a la gubernatura de Veracruz por el PAN en 2018.

Se espera que el tema continúe en la agenda política

Respecto a la solicitud de registro a @PartidoMorenaMx realizada el día de hoy por el senador @MYunesMarquez, informamos que, de acuerdo a nuestros estatutos, será la @CNHJ_Morena quien evalúe su procedencia y tome una determinación. — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) February 19, 2025

El proceso de evaluación de su registro incluirá un análisis de su historial político y su compatibilidad con los principios de Morena. En diversas ocasiones, el partido ha sido enfático en que sus filas deben estar conformadas por perfiles que respalden la transformación del país y sus ideales de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

La CNHJ tendrá la responsabilidad de emitir un fallo sobre la procedencia de su afiliación, un tema que podría generar debate al interior del partido, dado el perfil del solicitante y su pasado político. Hasta el momento, no se ha establecido un plazo específico para la resolución, pero se espera que el tema continúe en la agenda política en los próximos días.

Sigue leyendo:

Afiliación de Yunes Márquez a Morena será definida por Comisión de Honestidad del partido, dice Luisa Alcalde

Rocío Nahle pide a Morena no acreditar a Miguel Ángel Yunes Márquez: "no representa los postulados del movimiento"