Morena afilia a Miguel Ángel Yunes Márquez: "decidí en mi vida apoyar a la Presidenta"

Con su credencial de miembro oficial de Morena, el senador y expanista, Miguel Ángel Yunes Márquez, afirmó que se suma a las filas morenistas para apoyar a la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta tarde el senador acudió al módulo de afiliación que Morena instaló en el Senado. Arropado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, y el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, el expanista dio un agradecimiento a Morena porque le han abierto las puertas.

“Realmente me he sentido acogido en un momento en donde yo decidí en mi vida apoyar a la Presidenta de la República, apoyar porque estoy convencido que México requiere una presidencia fuerte y eso requiere también tener un señor del Senado que respalde a presidencia, no podemos tener contraposición entre los diferentes poderes y estoy muy contento de estar aquí, me siento en casa, estoy convencido que podemos hacer cosas muy importantes desde el Senado para México y específicamente para Veracruz”, dijo.