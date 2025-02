Tras difusión de lista falsa, Profeco aclara qué alimentos SÍ pueden ingresar a los cines

Miles de usuarios de redes sociales fueron víctimas este fin de semana de una noticia falsa, luego de que circulara una lista apócrifa, la cual se atribuía falsamente a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la que se detallaban los alimentos con los que supuestamente se puede ingresar al cine.

Miles de mexicanos que acuden asiduamente a los cines habían expresado su satisfacción al pensar que ahora podrían comprar alimentos en otros establecimientos o incluso llevarlos desde casa para evitar los elevados precios con los que se ofertan en las salas de cine.

Quienes realizan trucos como las que se han viralizado en los últimos años, entre los que se incluye el ingreso a las salas con alimentos ocultos en cajas de zapatos u otras bolsas que aparentan ser compras, esperaban no tener que volver a recurrir a estos métodos.

Sin embargo, la Procuraduría tuvo que desmentir este comunicado y señaló que no existe una lista de alimentos permitidos en cines, pues nunca ha publicado o difundido información de este tipo a través de sus canales oficiales.

La Profeco enfatizó en su comunicado que los únicos alimentos con los que se puede ingresar a una sala de cine son aquellos que permiten las propias cadenas de exhibición de películas, pues al momento de comprar un boleto se aceptan los términos y condiciones que impone unilateralmente el establecimiento.

De este modo, si la cadena establece que sólo puedes ingresar con los alimentos que venden ellos mismos, entonces deberás cumplir con esta medida. Incluso se han reportado casos en los que los usuarios de las salas VIP han visto negado el acceso con alimentos de las salas tradicionales; si los términos y condiciones del cine así lo establecen, entonces está permitido que se realice dicha prohibición.

“Si en el contrato de adhesión o en las condiciones está que no puedes ingresar con alimentos, tienes que cumplir con ese contrato, si no, finalmente, no vayas a ese cine, ve algún otro que no tenga esta limitación”, detalló Iván Escalante, titular de Profeco, en el comunicado de la dependencia.