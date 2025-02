Transmite en VIVO previo a lanzarse de un puente en el Metro de Monterrey

Un joven transmitió en vivo a través de su cuenta de Facebook el momento previo a lanzarse desde un puente dentro del Metrorrey, el sistema de transporte público de la capital nuevoleonesa. Previo a hacerlo hizo varios comentarios durante varios minutos además de mensajes que dejó en su red social donde amagó con quitarse la vida.

“Me tome 60 clonazepam y no funcionó a ver si tirándome de un puente funcione”, indicó el joven identificado en Facebook como Dave CG, que agregó en otros posteos más donde expresó su deseo de morir, mientras se despidió de sus seres queridos antes de ir a la estación Los Ángeles del Metrorrey.

"Hasta hoy mi existencia el día de hoy muchas gracias por estas experiencias y risas que me han dado. Sin embargo, gracias a mi novia por ser la mejor persona del mundo y que en lo que sea que me convierta la seguiré amando": Dave CG.

Antes de transmitir en vivo, Dave ofreció disculpas por a la personas que le enviaron mensajes por la red social: “Perdón por tantos mensajes que no contestaré pero ya está tan harto que mi solución o pensamiento no va a cambiar. Gracias pero solo estoy harto, el único que va a cambiar de opinión soy yo, nadie tendrá la culpa”.

Los últimos mensajes de Dave previo a lanzarse del puente

Asimismo, Dave dio un mensaje para su pareja: “Sabes que hay una persona que amo, bueno los que estuvieron a mi alrededor les suplicaría que les diesen el apoyo que yo no quise recibir. Gracias a todos y por todo”, indicó antes de llevar a cabo la transmisión en vivo donde dijo:

“Solo espero que no venga nadie, ya sé cómo hacer esto, mi lema siempre ha sido ‘que pase lo que tenga que pasar’. Estoy en la línea del Metro mi punto es lanzarme, que pase lo que tenga que pasar, no me importa ya, ya solamente no quiero sufrir. Muchos me tacharon como loco, que no lo iba a hacer, así que prepárense”, advirtió el joven que agregó:

“Así que adiós antes de que me vea alguien.. voy a esperar a que se suba la gente en el metro… Ya no puedo más, traté de hacerlo mejor…”: Dave CG.

“Gracias por todo… A todas las personas que estuvieron cerca de mi y estuvieron preguntando y a todos los que se están tomaron la molestia los entiendo los escucho, solo es un gracias, pero en verdad nunca van a entender mis sentimientos o el sentimiento que yo tengo”, afirmó el joven antes de cortar la transmisión.

Trascendió que Dave se aventó del puente, pero sobrevivió, aunque su estado de salud fue reportado como grave, de acuerdo con comentarios de personas cercanas a él en los cientos de comentarios donde fue el live que alcanzó más de 4,000 reacciones.

