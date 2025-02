Sheinbaum, en desacuerdo con respuesta de Google por cambio de nombre al Golfo de México

La presidenta Claudia Sheinbaum se mostró en desacuerdo por la postura que tomó la plataforma de Google al cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América en Estados Unidos.

Al revelar la carta de respuesta de Google sobre el cambio de nombre del Golfo de México, la titular del Ejecutivo Federal indicó que el decreto de su homólogo Donald Trump solo cambia el nombre de dicho Golfo en las 22 millas náuticas desde la costa estadounidense y no a todo el territorio.

“Aquí Google lo que está haciendo es cambiándole el nombre a la plataforma continental de México y de Cuba. Y eso no tiene nada que ver con el decreto que hizo el presidente Trump para su propia plataforma continental. Entonces no estamos de acuerdo en esto y el doctor Juan Ramón de la Fuente envió una nueva carta”, expuso.

En respuesta a la carta que recibió el gobierno de México, la mandataria federal adelantó que su gobierno procederá en tribunales contra Google si la empresa se niega a regresar el nombre del Golfo de México a sus mapas, pues dicha compañía no tiene derecho a modificar los nombres de la plataforma nacional.

“Vamos a esperar la respuesta de Google y si no procederemos en tribunales. No tiene derecho. Estados Unidos hizo un decreto sobre su plataforma continental. Google no tiene derecho a renombrar la plataforma de México y Cuba, entonces por eso esta situación”, explicó.