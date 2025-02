“No quería ir a la escuela porque la golpeaban”, dice padre de Fátima, niña agredida en secundaria por gustarle K-Pop

Fátima de 13 años, quien habría sido empujada por una de sus compañeras desde el tercer piso de su secundaria 236 localizada en la alcaldía Iztapalapa, se encuentra hospitalizada con fracturas de pelvis y cadera.

En entrevista con Azucena Uresti, el padre de la menor, Juan Zavala, contó que la adolescente lleva 10 días hospitalizada tras el ataque y señaló que desde hace tiempo atrás algunos niños le hacían bullying por gustarle la cultura popular de Corea del Sur.

“Está grave pero estable, tiene fractura de pelvis y cadera, su mamá es quien está con ella las 24 horas”.

“Desde mucho tiempo antes, nos dijo que unos niños la molestaban, la bulleaban, inclusive la golpeaban, tuvo (Fátima) que ir a un hospital para que le realizaran un test psicológico y determinaron que la niña estaba mal por el bullying”.

"Y todo por el gusto de la cultura coreana, por saber dibujar", reveló el papá de la estudiante.

Fátima fue arrojada desde el tercer piso del edificio de su secundaria. Foto: Google maps

¿Cayó o la tiraron de un tercer piso?

Durante la entrevista, Zavala señaló que las autoridades de la escuela hicieron caso omiso a las quejas de la niña y que aún desconocen qué fue lo que pasó ese día de los hechos.

“La primera versión que nos dieron fue de que cayó o la tiraron y en ese momento ya no supieron ni que decir y la trasladaron a un hospital en ambulancia particular, porque no hubo protocolo de la escuela. Nos abandonaron 10-12 días".

Señaló que ayer, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, fue al hospital donde se encuentra Fátima internada para afirmar que la dependencia asumiría los gastos del hospital en donde se atiende la menor.

Fiscalía investiga los hechos

La fiscalía de la Ciudad de México informó que el pasado 7 de febrero, el padre de la estudiante presentó una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes sobre los hechos ocurridos, por lo que de inmediato se abrió la carpeta de investigación correspondiente con el objetivo de recabar la información necesaria y esclarecer los detalles del suceso.

Desde ese momento fiscalía destacó, que contactó a los padres de la menor, así como con las autoridades escolares, para seguir avanzando en las indagatorias para esclarecer el suceso.

Actualmente, la fiscalía indicó que continua con las entrevistas a integrantes del personal de la secundaria y a otras personas de la comunidad escolar.

