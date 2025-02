Mega Marcha de Transportistas provoca que chilangos hagan el triple de tiempo para llegar a sus trabajos hoy 17 de febrero

Varias estaciones de la Línea 1 del Metrobús fueron cerradas debido a los bloqueos llevados a cabo por transportistas, extrabajadores de la salud, así como comuneros en la Ciudad de México. Los usuarios tuvieron que bajar de las unidades y comenzar a caminar durante varios kilómetros para llegar hasta la próxima estación abierta.

El trayecto es largo y pesado para los capitalinos, debido son varios los puntos de cierre de circulación. Uno de ellos está a la altura de la estación Buenavista, donde no se permite el paso de ninguna unidad.

A esto se suma el cierre del paso también se hizo en el cruce de Eje 5 Sur en su cruce con San Antonio, muy cerca del Tribunal Superior Agrario, donde comuneros exigen que se responsan a sus peticiones.

Las unidades tiene su terminal improvisada en la estación Teatro Insurgentes, por lo que a través de este tramo del servicio de transporte no hay forma de avanzar, por lo que los usuarios buscan otras maneras para llegar a sus destinos.

Los usuarios tienen que buscar otras maneras de encontrar el camino para llegar a sus destinos. FOTO: Guillermo Domínguez

"Espero seguir caminando otros 25 minutos": Israel

Israel lleva caminando 25 minutos y espera hacerlo durante otros 25 más. Al momento de ser abordado por El Heraldo de México, el hombre llevaba dos kilómetros caminando. el tiempo en su ruta es contado, debido a que espera que su trayecto no se vea más complicado.

Normalmente realiza traslados de tes horas y media, no sabe cuánto tiempo más perderá por los bloqueos. Asegura que la gente que realiza los bloqueos no toma en cuenta la necesidad de otros y afecta directamente a sus bolsillos. Para él, quien dice ganar el salario mínimo, este tipo de acciones pone en riesgo el sueldo de un día por llegar tarde a sus labores o no cumplir con sus cuotas asignadas.

"Nos afectan a todas las personas que venimos a trabajar", dijo el empleado en prevención de riesgos.

Israel previó caminar casi una hora para llegar a una estación para continuar con su viaje. FOTO: Guillermo Domínguez

Voy a perder dos horas: Emanuel

Emanuel trabaja en un negocio, originalmente pasa dos horas para llevar a cabo sus traslados por la Ciudad de México, y por los bloqueos espera perder otras dos más. Avisó en el trabajo que llegaría tarde por los bloqueos, pero prevé que haya algún tipo de molestia por el retraso.

Al igual que muchos capitalinos esta mañana, tuvo que caminar durante varias cuadras hasta encontrar algún transporte público por el cual subirse.

El usar algún taxi de aplicación no fue una opción para muchas personas esta mañana, debido a que por el tráfico, así como por las demanda, las tarifas, así como las unidades disponibles ocasionaron costos y complicaciones extra. El joven esperaba realizar hasta el doble de tiempo por estos bloqueos. FOTO: Guillermo Domínguez.

Salí con tiempo, pero voy a llegar tarde: María

María Teresa, empleada doméstica, normalmente realiza su traslado en media hora; no obstante, con los bloqueos de hoy tardó más del doble para llegar a su destino. Sus patrones, asegura, son comprensivos con respecto a los momentos en los que hay marchas.

No obstante, esto significa que aunque pueda llegar a sus labores, tenga que pasar más tiempo en la casa en la que trabaja. Si bien tenía pensado salir a las 18:00 horas, prevé que por la marcha tenga que ampliar su jornada, si las cosas han salido mal por temas como este, dijo, ha llegado a salir a la media noche.

La mujer salió de su casa a las 8:40 esperando llegar a las 9:50; no obstante, creía que llegaría con más de 30 minutos de retraso. Aseguró que los manifestantes no toman en cuenta a las personas que salen a buscar el pan de cada día. La mujer aseguró que aunque salió con tiempo, las manifestaciones ocasionaron que llegara tarde. FOTO: Guillermo Domínguez.

Llevo tres estaciones y no sé hasta donde esté abierto:

Pablo tuvo que llamar al trabajo para mencionar que va tarde. Además de la carga de labores que esto supone, también va con el cansancio de haber caminado tres estaciones.

El hombre no sabe cuánto tardará en llegar a su destino, pero camina con la esperanza de que en Chilpancingo haya una estación abierta que le permita seguir en transporte público.