Madre de adolescente fallecido por explosión de mina exige disculpa del gobierno de Michoacán

La señora Mayra Buenrostro Valencia, madre de Pablo, el adolescente fallecido por la explosión de una mina en Buenavista, el pasado 08 de febrero, exigió una disculpa luego de que autoridades de Michoacán aseguraran que el menor de 15 años murió al colocar un artefacto explosivo.

La madre del fallecido viajó a Morelia para hacer pública su exigencia de que el gobierno de Michoacán y la Fiscalía General del Estado (FGE) le ofrezcan una disculpa a su familia y a su hijo Pablo Buenrostro, quien laboraba en una huerta de limón en la comunidad de Santa Ana, municipio de Buenavista, cuando una mina explotó y acabó con su vida y con la de otro jornalero de 43 años de edad.

“No es un favor que les voy a pedir, les voy a exigir que el gobernador Alfredo (Ramírez Bedolla) y el fiscal Adrián (López Solís) me den una disculpa a nombre de mi hijo porque así como fueron buenos para difamar, porque fue una difamación a mi niño, que él estuvo trabajando ahí en la maña, están muy equivocados, que claramente digan que fue un error, que se equivocaron que mi hijo era un campesino”, dijo la mujer.

Pablo dejó los estudios para ayudar a su madre

La señora Mayra, de 28 años, compartió que Pablo, de 15, el mayor de sus hijos, solo concluyó sus estudios de primaria debido a que abandonó las clases para ayudar a su madre y sus dos hermano; pese ese a la complejidad de su entorno, el adolescente tenía grandes sueños.

#ELDATO Habitantes de Santa Ana Amatlán, en el municipio de Buenavista Tomatlán, despiden a Pablo, niño jornalero víctima de una narcomina en una huerta de limón de la Tierra Caliente de Michoacán. pic.twitter.com/gegYKN24kx — Manuel Espino Bucio (@manuelespinob1) February 10, 2025

“Pues sus sueños, él me platicaba y no es por nada, pero mi hijo él quería ser militar. Terminó nomás la primaria, él ya no quiso estudiar la secundaria para ayudarme a mí con sus hermanos”, contó la señora Mayra, quien dijo, otro de sus sueños era construirle una casa de material.

Aunque la madre de familia dijo que únicamente exigía una disculpa para limpiar la imagen de su hijo víctima de la violencia en Michoacán, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) adelantó que promoverán un recurso legal y una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) contra las autoridades para resarcir el daño causado a la familia de Pablito.

Luego de la muerte del adolescente y otro hombre de 43 años, tanto la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán como la Fiscalía General del Estado (FGE) coincidieron en que ambos fallecidos manipulaban el material explosivo cuando éste detonó, por lo que consideraron, no eran víctimas de una explosión sino integrantes de los grupos delincuenciales que siembran dichos artefactos caseros.

Sigue leyendo:

“No quería ir a la escuela porque la golpeaban”, dice padre de Fátima, niña agredida en secundaria por gustarle K-Pop

Supuesto video donde empujan a Fátima es FALSO; "no es esa secundaria", dice Mario Delgado

edg