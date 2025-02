Filtran los desgarradores AUDIOS de Lucio "N" y Diana "N" planeando abandonar a su bebé: "sé que hay que tirarlo"

El caso de Lucio "N" y Diana "N", padres que planearon abandonar a su bebé recién nacido en calles del Estado de México, sigue causando indignación entre la sociedad mexicana. Ahora, se han filtrado - en redes sociales - los crudos mensajes de voz que la pareja habría intercambio después de que su bebé nació; en las grabaciones se puede escuchar a los jóvenes hablando sobre cómo abandonar a su hijo sin causar sospechas de lo sucedido.

Según la cronología del caso, Diana "N" tenía 36 semanas de embarazo cuando ingirió una pastilla para abortar. Posteriormente, la joven dio a luz a un bebé dentro de una pastelería donde solía trabajar. Tras su parto, la joven se contactó con Lucio "N" - su pareja y padre del bebé - para que juntos planearan cómo abandonar a su hijo. Cámaras de seguridad captaron a Lucio "N" abandonando a su hijo dentro de una bolsa de plástico en el municipio de Tultitlán.

Por fortuna el menor de edad fue encontrado por una pareja, quienes alertaron a las autoridades y lo trasladaron a un hospital. Los padres de Lucio "N" acudieron ante la justicia y entregaron al joven, esto luego de ver las grabaciones de su hijo abandonando al recién nacido. Diana "N" trató de engañar a la policía, declarando que ella no sabía lo que su pareja había hecho y que ella pensaba que él llevaría a su bebé al hospital; sin embargo, los mensajes de texto de la pareja revelarían la verdad.

Noticias Relacionadas Bachillerato para Todos 2025: el plantel de la UAMEX en donde podrás ingresar sin hacer examen

Filtran los audios de Lucio "N" y Diana "N" tras el nacimiento de su hijo

La pareja ya está detenida. Foto: @FiscaliaEdomex

Ambos padres planearon abandonar a su bebé en calles de Tultitlán. En los mensajes de texto - que se filtraron en redes - se puede ver que ambos jóvenes pretendían abandonar al menor de edad. Ahora, mensajes de texto han demostrado cuáles eran los planes de Lucio "N" y Diana "N" tras el nacimiento de su hijo. Se trata de una conversación que ha causado indignación entre la sociedad mexicana, esto por la crudeza con la que ambos hablan sobre cómo "deshacerse" de su propio hijo.

En uno de los audios enviados por Lucio "N", se le puede escuchar tratando de calmar a Diana "N" y pidiéndole que "tirara" al bebé al sanitario: "entiendo cómo te sientes, sé que te puede tener en shock esto ahorita. Si te creo que se mueve porque quieras o no es una vida y obviamente ya estaba formado, pues ya llevaba rato ahí, yo creo que por eso te daban muchos dolores y sacabas mucha sangre. Es un feto y pues abortaste", se oye decir al padre del niño en un mensaje para Diana "N".

Así fue cómo Lucio "N" le pidió a Diana "N" que "tirara" a su bebé

Este domingo será la primera audiencia de ambos padres. Foto: freepik.

"Tíralo, no queda de otra. Trata de limpiarte y trata de no verlo (al recién nacido). No lo puedes regresar, solo trata de ya no verlo y no tomarle importancia. Envuélvelo y tíralo. Y bueno, si ya salió significa que la pastilla ya funcionó. Tu trata de tranquilizarte y no entrar en pánico. Yo sé que hay que tirarlo; ahorita si quieres me lo das a mí y yo me lo llevó a tirarlo", fueron las palabras que Lució "N" le dijo a Diana "N" sobre su hijo.

Cabe mencionar que este domingo 16 de febrero Lucio "N" y Diana "N" tendrán su primera audiencia en los juzgados de juicio oral del municipio de Cuautitlán en el Estado de México, las autoridades los imputarán por tentativa de homicidio. Las penas por este delito son sancionadas con entre 10 y 15 años de cárcel, así como con multas de 250 a 375 días. Se espera que tras su audiencia inicial se den a conocer más detalles sobre su situación jurídica.

Sigue leyendo:

Dan fecha de audiencia inicial para Lucio "N" y Diana Jaciel "N" en Edomex; los acusan de tentativa de homicidio

Cuántos años podrían pasar de cárcel Lucio y Diana tras abandonar a bebé en Tultitlán