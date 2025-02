Multan a familia por alimentar a perros callejeros en Mexicali, piden apoyo de las autoridades y cibernautas

Una familia se llevó una gran sorpresa luego de que fuera multada con más de 3 mil pesos por alimentar a los perritos callejeros en Mexicali, Baja California, lo que calificaron como acción inhumana y de maltrato animal, que además señalan es en contra de la ley y de los principios de la Cuarta Transformación.

Mario Arce acusó que él y su esposa llevan años realizando acciones en favor de los animales desprotegidos y que no solo los alimentan sino que también limpian las heces que dejan en las calles pero también acusan que no existen políticas publicas generosas para ayudar al bienestar animal como campañas de esterilización para animales callejeros.

“Me siento muy decepcionado por parte del gobierno”, sostuvo Mario Arce.

Multan a una familia por alimentar y dar agua a perros de la calle en #Mexicali



El mundo al revés, en lugar de que las autoridades realicen campañas de esterilización y adopción, multan a quienes ayudan a perritos con hambre.#Patitas uD83DuDC3EuD83DuDC3EuD83DuDC3EuD83DuDC3EuD83DuDC3E pic.twitter.com/fDtzOjmezE — Pelwchi (@pelwchi) February 10, 2025

Multan con miles de pesos a familia por alimentar perritos callejeros en Mexicali

Mario Arce fue entrevistado por Nexos Noticias dijo que se sentía muy decepcionado por parte del Gobierno municipal ya que “uno trabaja… de lo poquito que le sobra a uno, uno comparte y que te den una multa por lo que estas haciendo bien, no es correcto”.

Protectoras de animales, activistas así como los habitantes de dicho municipio han solicitado al ayuntamiento que no ejerza el maltrato animal y por el contrario, se preocupe por el bienestar animal y por ayudar a los animales callejeros con programas como campañas de esterilización y adopción animal, ya que no alimentarlos no va a solucionar el problema y maltratarlos o hasta acabar con su vida no es una solución generosa ni muestra el discurso de la Cuarta Transformación que se ha manifestado en contra del maltrato animal.

