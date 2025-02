Intentan linchar a conserje de primaria señalado de abusar sexualmente de 5 alumnos en la GAM | VIDEO

Un grupo de padres de familia de la Escuela Primaria “Tezozomoc”, la cual, se ubica en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, intentó linchar al conserje de dicho plantel, quien está señalado desde hace dos años por presuntamente haber abusado sexualmente de 5 alumnos, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para evitar la agresión, sin embargo, las imágenes del momento ya se hicieron virales en plataformas digitales y el caso ya se hizo sumamente mediático.

Estos hechos ocurrieron la mañana del jueves 13 de febrero y la movilización de los padres de familia de la Escuela Primaria “Tezozomoc” comenzó con el cierre del cruce del Eje 3 Oriente, Eduardo Molina y Juan Bosco en la colonia Vasco de Quiroga en la alcaldía Gustavo A. Madero, los manifestantes alegaban que, pese a los señalamientos de abuso sexual, el conserje seguía laborando en el plantel, lo cual, representa un riesgo para la comunidad estudiantil, asimismo, señalaron a la directora de encubrimiento.

#CDMX uD83DuDEA8uD83DuDD34 Madres y padres de la primaria "Tezozomoc" en la alcaldía GAM se manifiestan por 2 años de impunidad en caso de violación por parte del conserje a un estudiante. Denuncian que la directora encubrió al agresor, quien seguía trabajando pese a la denuncia.



uD83DuDCF9 @Ximeme16 pic.twitter.com/PDs3No5APT — Somos el Medio (@Somoselmedio) February 13, 2025

Tras estos señalamientos, la directora de la Escuela Primaria “Tezozomoc”, Felisa Estrada, salió a dialogar con los padres de familia a quienes les explicó que las autoridades emitieron un documento en el que descartaron tener los elementos suficientes para vincular a proceso al conserje del plantel por abuso sexual, cuya identidad no fue dada a conocer, no obstante, dicha explicación no convenció a los padres de familia e intentaron tomar justicia por su propia mano por lo que ingresaron a las instalaciones para intentar linchar al señalado.

Ante estos hechos, las autoridades escolares solicitaron la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), quienes montaron todo un operativo para retirar del plantel al conserje señalado de haber abusado sexualmente de 5 alumnos, quien salió de las instalaciones escolares a bordo de una patrulla, la cual, sufrió distintos daños ocasionados por la enfurecida turba.

#LoÚltimo uD83DuDE21Enfurecidos padres de familias intentan detener a una patrulla que custodiaba a un conserje acusado de presuntamente abusar de cinco menores de la escuela primaria Tezozómoc, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Más tarde bloquearon

uD83DuDCF9@Reporte_Indigo /@adn40 pic.twitter.com/sIk81nCnkS — xevt - xhvt (@xevtfm) February 13, 2025

Tras estos hechos, los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informaron que el conserje fue remitido a un Ministerio Público donde se determinaría su situación jurídica, no obstante, todavía no se ha dado a conocer cuál fue la resolución de las autoridades correspondientes, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando se emita una actualización sobre este caso.

Sigue leyendo:

Adiós al Comipems: FECHA del registro y REQUISITOS en Bachillerato Para Todos 2025

"El Sugar Daddy": así es la nueva modalidad de fraude en la CDMX