“Estoy en mis días”, esto fue lo que hizo Diana Jaciel, madre del bebé abandonado en Tultitlán, tras dar a luz en una pastelería

El abandono de un bebé en Tultitlán, Estado de México tiene conmocionada a toda la sociedad mexicana y conforme avanzan las investigaciones va surgiendo nueva información que ha provocado asombro en más de una persona, prueba de ello es que, recientemente se dio a conocer que Diana Jaciel “N” no avisó en su trabajo que estaba embarazada y tras dar a luz en su centro de trabajo argumentó que “estaba en sus días” para posteriormente entregarle a su hijo a Lucio David “N”, quien fue el encargado de dejar al menor en una calle del referido municipio mexiquense.

Fue durante una entrevista para N+ en la que el dueño de la pastelería en la que trabajaba Diana Jaciel “N” señaló que la joven no tenía ni un mes de haber comenzado a laborar el referido negocio, incluso, detalló aún se encontraba a prueba y que solo laboraba medio turno, por lo que negó conocer a fondo a la joven, además, precisó que vio a Lucio David “N” en distintas ocasiones cuando llegaba a recoger a su novia, no obstante, nunca cruzó palabra con él.

“Estoy en mis días”, señaló Diana Jaciel “N” tras dar a luz en el baño de la pastelería en la que trabajaba

El dueño de la pastelería, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato, señaló que el pasado martes 11 de febrero, no se encontraba en su negocio, pero cuando llegó se encontró con Diana Jaciel “N” saliendo del baño, quien le avisó que había manchado su baño “porque estaba en sus días”, por lo que se dispuso a limpiar la zona, no obstante, la jornada de trabajo culminó sin alguna otra eventualidad y menciona que no se percató cuando la joven entregó al bebé a Lucio "N", precisó que se enteró de lo sucedido hasta horas después.

Como dato adicional, el dueño de la pastelería mencionó que Diana Jaciel “N” no indicó en su solicitud de empleo que estaba embarazada, además, nunca manifestó presentar ningún tipo de malestar ni cualquier otra situación que indicara que se encontrara en estado de gestación, de lo contrario, él la hubiera ayudado en lo que se ofreciera, comentó.

Diana Jaciel “N” también es investigada por la Fiscalía del Estado de México

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó a través de un comunicado que Diana Jaciel “N”, acudió a denunciar a Lucio David “N” por el abandono de su bebé y horas más tarde el señalado se presentó de manera voluntaria ante las autoridades para hacerle frente a las acusaciones en su contra, no obstante, debido a que se dieron a conocer una serie de conversaciones de WhatsApp entre los padres del menor en el que se puede ver que ambos estuvieron de acuerdo en abandonar al bebé las autoridades mexiquenses informaron que los dos quedaron bajo investigación.

Cabe mencionar que, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México también informó que el bebé que fue abandonado por Lucio David “N” se encuentra bajo el resguardo del DIF municipal de Tultitlán y que es reportado en buen estado de salud luego de haber recibido atención médica y se precisó que, una vez que sea dado de alta, será albergado por la referida institución, no obstante, la madre de Lucio David “N”, Dulha Utrera, informó que buscará obtener la custodia provisional del menor.

