Ella es Valeria, la joven que ha recaudado millones tras perder sus piernas en un accidente vehicular

Valeria de la Torre es una joven originaria de Aguascalientes de 29 años que perdió ambas piernas tras un trágico accidente, cuando se dirigía a uno de sus viajes de exploración natural. Después de su accidente, los médicos se vieron obligados a amputarle ambas extremidades, lo que perjudicó profundamente su estilo de vida aventurero y de constante actividad física.

Aún así, Valeria no ha perdido el entusiasmo y está decidida a continuar con sus ganas de vivir al límite, pese a sus limitaciones físico. Por tal motivo, ha buscado el apoyo económico para costar las prótesis de sus piernas para que vuelva a caminar por su propia cuenta, aunado a las terapias a las que necesita para su rehabilitación.

Su caso se ha vuelto viral en las redes sociales por la brutalidad de su historia, la cual no le ha impedido dibujar una amplia sonrisa en cada una de las fotografías que le toman, ya sea en su camilla de hospital o en su silla de ruedas. A través de su Instagram ha compartido su lento proceso de recuperación.

Debido a los altos precios hospitalarios, Valeria y su familia han recurrido a la plataforma de Go Fund Me para reunir fondos. Por fortuna, su historia ha conmovido profundamente a la comunidad digital, lo que le ha permitido reunir más de 7 millones de pesos por parte de los donadores.

"Con tu ayuda, puedo acercarme a mi meta de reconstruir mi vida y volver a caminar. Cualquier donación, por pequeña que sea, es un paso más en este camino. Si no puedes donar, compartir mi historia también hace una gran diferencia", menciona su publicación de Go Fund Me.