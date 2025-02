Abuela del bebé abandonado en Tultitlán acude al hospital para solicitar su custodia

El bebé abandonado en Tultitlán continúa dando de que hablar, luego de que su abuela acudiera al hospital donde se encuentra internado para solicitar su custodia. Se trata de Dulha, la madre de Lucio N, el joven identificado como el responsable de haber dejado a su suerte a su recién nacido en calles de Tultitlán, en el Estado de México.

Dulha acudió al Hospital General del ISSSTE para solicitar información sobre el estado de salud del pequeño. N obstante, personal de Protección Federal le negó el acceso, por lo que declaró su parecer ante los medios de comunicación, con respecto al caso que ha conmocionado a todo el país mexicano.

Es importante mencionar que los padres de Lucio N entregaron al joven ante un Ministerio Público de Tultitlán para levantar una aclaración por el abandono del bebé y hacer responsable a su hijo. La confesión de la familia se dio luego de que recibieran distintas amenazas desde las redes sociales, ante el temor de un posible linchamiento.

Dulha se comprometió a cuidar al bebé abandonado por Lucio "N"

La abuela aseguró firmemente que obtendrá la custodia y hará lo posible para mantener bajo su cuidado al recién nacido. Durante una entrevista para Milenio Noticias, Dulha aseguró que su hijo es el responsable del abandono, pero ella se ha presentado para hacerse responsable de la manutención del pequeño. Incluso, reveló que ha recibido mensajes de terceros para recibir pañales y productos de bebé, los cuales aseguró que "son bienvenidos".

CONFIRMA #ISSSTE QUE BEBÉ ABANDONADO SIGUE EN HOSPITAL DE #TULTITLÁN



Está estable. NO ES UN BEBÉ PREMATURO.



Pesa más de 3 kilos. La mamá casi cumplía 37 semanas de gestación cuando lo tuvo #Edomex pic.twitter.com/zeiYJTmrev — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) February 13, 2025

“Pues vengo a que me den informes sobre mi nieto, si él continúa aquí, que me dejen hablar con trabajo social, con la parte del DIF que corresponde. La intención que yo tengo es poder llevar el proceso como se debe, que me puedan dar la custodia del bebé, aunque sea de manera provisional para que se esclarezca la situación”.

¿Quién recibirá la custodia del bebé?

En este sentido, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aclaró que el bebé deberá ser entregado al DIF municipal, donde se encargarán de su salud y su custodia de manera temporal, mientras concluye la investigación sobre su abandono en calles de Tultitlán.

