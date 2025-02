Ni cuatro ni ocho años serán suficientes para transformar la FGJ CDMX: Bertha Alcalde Luján

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján dejó en claro que cuatro u ocho años (en caso de reelección) son insuficientes para transformar la institución a su cargo.

Al presentar el Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal 2025 ante los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, la funcionaria local señaló que para lograr un cambio se requiere seguimiento por parte de quienes estuvieron, están y estarán en esta dependencia.

No obstante, dejó en claro que su administración se enfocará en las cosas que se pueden cambiar y mejorar, aunque, siempre teniendo en cuenta que los recursos son limitados. Añadió que todos los delitos se van a atender pero reconoció que es imposible que estos se atiendan con el mismo tiempo y circunstancias. Señaló que hay un rezago de 750 mil carpetas de investigación pero manifestó que no fue solamente culpa de la anterior administración, sino que ya viene de muchos años atrás.

“Hay un panorama complejo por las inercias institucionales. Hablábamos ayer de un rezago importante, de alrededor de 750 mil investigaciones que todavía tenemos que atender… Esto no es culpa de la anterior administración, sino de muchos años atrás. Es complejo, la verdad es que soy muy realista, no va a ser suficiente con 4 años de gestión, incluso 8 si se diera después una ratificación, no va a ser suficiente con 8 años para poder transformar por completo la Fiscalía, esto requiere de que se siga dando seguimiento en las administraciones que vienen, de priorizar las cosas que podemos cambiar y esa es la idea de un Plan de Política Criminal: entender que tenemos recursos limitados”, destacó.