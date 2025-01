Por segunda ocasión en inicio de 2025 se incendia edificio en Arcos de Belén

Se registra un incendio en el segundo nivel del edificio marcado con el número 29 de Arcos de Belén, en donde elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron para atender la emergencia en el inmueble en el que, apenas la semana pasada, se incendió el primer piso.

Aparentemente un corto circuito originó las llamas que fueron sofocadas por los bomberos, sin que al momento haya reporte de personas lesionadas. La circulación de Arcos de Belén fue cerrada para permitir el arribo de los vehículos y las labores de los bomberos.

#ATENCIÓN | Se registró un #incendio en el segundo nivel del edificio marcado con el número 29 de Arcos de Belén.



Bomberos acudieron para atender la emergencia en el inmueble en el que, la semana pasada, se incendió el primer piso.



La circulación de Arcos de Belén fue cerrada…

Agenda de marchas y movilizaciones del miércoles 8 de enero 2025

FAMILIARES Y AMIGOS DE VÍCTIMA DE FEMINICIDIO.

HORA: 09:00

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de san Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Exigen justicia para víctima de feminicidio durante la audiencia final del procesado.



EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100.

HORA: 10:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México.

MOTIVO: Exigen el pago del finiquito por liquidación del 28%, intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso F/100.



COMITÉ DE ESTUDIANTES ORGANIZADXS PREPA 2.

HORA: 12:00

LUGAR: Patio Central de la Escuela Nacional Preparatoria 2 “Erasmo Castellanos Quinto” en Av. Río Churubusco No. 1418, Col. Carlos Zapata Vela, Alc. Iztacalco. al

MOTIVO: Se invita a la toda la comunidad estudiantil asistir mitin para solidarizarse ante las problemáticas existentes así como la solicitud de una Beca Alimenticia.



COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”.

HORA: 12:00

LUGAR: Monumento a la Madre en James Sullivan y Serapio Rendón s/n., Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Evento político cultural e instalación de mesas informativas para promover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad; así como respeto a los derechos humanos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+) y de los consumidores de cannabis.



KIKI HOUSE OF MILLAN Y KIKI HOUSE OF CUNTY.

HORA: 19:00

LUGAR: Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Se convoca a una práctica de Vogue Femme Soft and Cunt | Cooperación consiente, para recaudar fondos para hijas de víctima de feminicidio quienes luchan para obtener justicia.

