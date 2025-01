Aprueba Congreso de SLP convocatoria para 87 cargos a elección del Poder Judicial local

Con el voto en contra del PRI el Congreso del Estado aprobó por mayoría en primera instancia la Convocatoria para que los tres poderes del estado instalen sus respectivos Comités de Evaluación para las y los interesados en la elección de 15 personas magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, tres personas magistradas del Tribunal de Justicia y 69 personas juzgadoras en Primera Instancia de los distritos judiciales dentro del Proceso Electoral Extraordinario Local del Poder Judicial de San Luis de San Luis Potosí del próximo 1 de junio en el cual se cuidará la paridad y el perfil de abogacía

Con tres votos del PVEM, dos votos de Morena y uno de Nueva Alianza SLP, los verdes y el aliancista vía plataforma e incluso en algunos casos en ropa deportiva, el Dictamen con la Convocatoria fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales no sin antes sufrir adecuaciones a fallos detectados por la priista Sara Rocha Medina quien en el documento original identificó que la credencial para votar con fotografía se tomaba como un comprobante de domicilio, error que fue subsanado por los asesores de la Comisión.

De acuerdo a las bases del documento quienes aspiren a una de las 18 magistraturas o a uno de los 69 juzgado de Primera Instancia, además de cumplir con los requisitos de la Constitución local, deberán tener nacionalidad mexicana, presentar credencial del INE, cédula profesional que acredite Licenciatura en Derecho con al menos cinco años de antigüedad, exhibir documento que acredite promedio general de 8.0 y de 9.0 en las materias relacionadas con el cargo.

Además, carta bajo protesta de decir verdad que no cuentan con sentencia condenatoria en firme por delitos de violencia familiar o contra las mujeres en razón de género, por delitos contra la libertad sexual, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual; no encontrarse en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas; no contar con inhabilitación por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado; no ser diputado, fiscal o presidente municipal en el año inmediato anterior; no haber purgado sentencia condenatoria por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza; haber servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o en el ejercicio de la profesión del Derecho.

Elección de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia local

En el caso de las 15 personas magistradas del Supremo Tribunal de Justicia y de las juzgadoras en Primera Instancia en funciones, no deberán integrar expediente y su registro será automático ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial vía el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana(Ceepac), salvo que manifiesten su declinación.

Durante la sesión quedó establecido que los tres integrantes de los tres Comités de Evaluación serán a propuestas en el caso del Ejecutivo estatal, del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona; en el caso del Poder Legislativo por tres cuartas partes del Pleno a propuestas surgidas en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y en el caso del Poder Judicial del Estado el Consejo de la Judicatura, quienes del 14 al 18 de enero deberán emitir sus reglas de funcionamiento; del 19 al 23 de enero las convocatorias públicas dirigidas a profesionales del Derecho para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones. Del 24 de enero al 02 de febrero será el periodo en el cual las personas interesadas se inscriban en las convocatorias emitidas por los Comités de Evaluación de los tres poderes del estado.

Del 3 a 12 de febrero elaborarán un listado en paridad de género de las 10 personas mejor evaluadas para mediante insaculación reducir a dos postulantes por cada cargo y el listado final será enviado por los titulares de los tres poderes del estado al Ceepac a más tardar el 18 de febrero para continuar con el proceso de elección ciudadana.

La Diputación Permanente del Congreso del Estado convocó a Sesión Extraordinaria para el próximo miércoles 8 de enero a las 12:00 horas donde se aprobará la Convocatoria procesada hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sigue leyendo:

Línea 3 del Metro: En esta FECHA inician los trabajos de modernización

Tormenta invernal, vaguada POLAR y Onda Fría impactarán a México: ¿a qué hora y dónde caerá nieve?