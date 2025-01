Las mujeres tenemos derechos, asegura Claudia Sheinbaum en la entrega de tarjetas de la Pensión Bienestar

Las mujeres no somos menos que nadie, tenemos derechos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de tarjetas del nuevo programa Pensión Bienestar.

En la Unidad Deportiva de Tejupilco, en el Estado de México, la titular del Ejecutivo federal reiteró que no piden ser más, pero tampoco menos. "Que en México se oiga bien: las mujeres tenemos derechos y no somos menos que nadie, no vamos a pedir ser más, pero tampoco menos, las mujeres somos personas como cualquiera", sostuvo este 3 de enero.

En el evento, de manera simbólica, las beneficiarias Demetria Puntos Martínez e Isabel Gaspar Cruz recibieron su plástico, donde bimestralmente les van a depositar 3 mil pesos.

La Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, refrendó la continuidad de los programas sociales, con nuevas propuestas, los cuales representan una inversión de 800 mil millones de pesos en 2025.

Delfina Gómez destacó el objetivo de la Pensión Mujeres Bienestar

Al evento asistieron la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, así como otros miembros del equipo

"Refrendar que los programas de bienestar continúan y que habrá nuevos programas porque hay un impulso nuevo con nuestra primera Presidenta mujer, la Presidenta Claudia Sheinbaum", sostuvo ante cientos de ciudadanos.

Mientras que la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, destacó el objetivo de la Pensión Mujeres Bienestar. "Con esos programas de bienestar, se reconoce una vida de trabajo de las mujeres sobre quienes históricamente ha recaído la labore del hogar, el cuido de la familia y actividades que a lo mejor no son valoradas", afirmó la mandataria mexiquense.

Al evento asistieron la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, así como otros miembros del equipo de la titular del Ejecutivo federal.

El fentanilo se ha posicionado en la agenda política en México y hoy, en el municipio mexiquense de Tejupilco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo calificó como una droga muy fea.

Durante la entrega de las tareas de la Pensión Mujeres Bienestar, en la Unidad Deportiva de esta demarcación, la primera mandataria recordó una llamada con su homólogo electo en Estados Unidos, Donald Trump, donde abordaron el tema del fentanilo.

"Cuando hablábamos él me dijo que había una crisis muy grave de drogadicción en los Estados Unidos de una droga muy fea que causa muchos daños que se llama fentanilo (...) Y me preguntó ¿ustedes tienen ese problema en México? dije bueno, hay problemas en nuestro país pero no tenemos ese problema de que la gente esté falleciendo los jóvenes particularmente por esta droga no hay tanto abuso, eso no existe en México", comentó ante decenas de personas.

Este 3 de enero, la titular del Ejecutivo federal recordó que Trump le cuestionó por qué no había tanta adicción al fentanilo. "Pues es que las mexicanas y los mexicanos tenemos valores y nos cuidamos entre nosotros y entre nosotras cuidamos de nuestros jóvenes de nuestros hijos, de nuestras hijas y también le conté que en su momento el presidente López Obrador había hecho una campaña que no sé si ustedes vieron en la televisión, en el radio en contra del uso de esta droga también en las escuelas", explicó.

Incluso, Sheinbaum adelantó que el próximo martes se presentará una nueva campaña contra el fentanilo.

