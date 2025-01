Arranca Tlalnepantla estrategia de seguridad y policía de proximidad, con 180 patrullas

Con la finalidad de salvaguardar la integridad y los bienes de los habitantes de Tlalnepantla, este lunes, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz entregó 180 nuevas patrullas y puso en marcha la Estrategia de Seguridad, que incluye a la Policía de Proximidad Social. El alcalde destacó Tlalnepantla inicia una nueva etapa en la relación entre la policía municipal y la ciudadanía, “será una fase de reconciliación, una en la que todas y todos vamos a reconstruir la paz en nuestra ciudad”.

Aseguró que como parte de dicha esta estrategia, se lleva a cabo la depuración al interior de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana; y precisó que hasta el momento se han dado de baja aproximadamente 20 elementos. Dijo que, como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía, próximamente se hará pública la licitación sobre el arrendamiento de las nuevas unidades y la inversión destinada para poner en marcha dicha estrategia.

Pérez Cruz señaló que, la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), reveló que en los últimos meses del año pasado, se incrementó en 10 puntos la percepción de inseguridad en Tlalnepantla.

“Casi el 80 por ciento de las y los ciudadanos se sienten inseguros en el municipio: Ese es el reto que hoy hacemos nuestro, preservar la integridad física de los habitantes y cuidar su patrimonio; y lo haremos bajo esta estrategia de proximidad social”.

Hay en circulación 180 nuevas patrullas

Buscan la seguridad de la población

Pérez Cruz exhortó a los gobiernos federal y estatal a trabajar de manera coordinada por la seguridad. Aseguró que, en el pasado una minoría de policías municipales de Tlalnepantla, fueron asignados como escoltas de empresarios y hasta de servidores públicos estatales y locales; sin importar la seguridad de la población.

Añadió que las nuevas patrullas, unidades tipo sedán, pick up, y motocicletas, vigilarán todas las comunidades de la localidad; y no no son para reprimir ni extorsionar, están al servicio de la ciudadanía.

“Con el objetivo de erradicar prácticas de corrupción y brindar un mejor servicio a los habitantes, redoblaremos esfuerzos para avanzar en la profesionalización de los elementos de la corporación, la dignificación de la función policial y mejorar las condiciones salariales y laborales de los uniformados”.

Puntualizó que la estrategia de seguridad estará presente en todas las comunidades, la cual, busca disminuir delitos como robo de vehículos, en transporte público, casa habitación, y transeúntes, entre otros.

