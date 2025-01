¿Cuáles son los cárteles mexicanos que Estados Unidos clasificará como organizaciones terroristas?

El pasado lunes 20 de enero el empresario Donald Trump asumió - por segunda ocasión - la presidencia de los Estados Unidos. Como parte de su primer discurso como presidente, el actual mandatario ratificó sus propuestas de campaña que lo llevaron a la Casa Blanca, entre ellas la de designar a los cárteles de droga como organizaciones terroristas, para así impulsar medidas más extremas contra los delincuentes.

Como parte de sus primeras acciones al frente de la Casa Blanca, Trump firmó - la tarde del pasado lunes 20 de enero - una orden ejecutiva en la que declaraba que Estados Unidos designará a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras. En el documento se señaló a los grupos criminales mexicanos y otros de América Latina.

“Los cárteles han llevado a cabo una campaña de violencia y terror en todo el Hemisferio Occidental que no solo ha desestabilizado países con una importancia significativa para nuestros intereses nacionales, sino que también ha inundado Estados Unidos de drogas letales, criminales violentos y bandas despiadadas”, se leería en la orden que firmó Donald Trump.

¿Cuáles son los cárteles mexicanos que serán clasificados como organizaciones terroristas?

Donald Trump ya firmó la orden desde el lunes 20 de enero. Foto: AP.

Según agencias de noticias, la orden no enumeró a los grupos criminales por su nombre, pero el presidente Trump indicó que, en los próximos 14 días, los secretarios del ejecutivo harían sus recomendaciones sobre cuáles son los cárteles que deberían clasificarse como organizaciones terroristas. Se espera que en el transcurso de los días se de a conocer esta lista con el nombre de los grupos criminales, entre los que estarán cárteles de droga mexicanos y latinoamericanos.

Aunque no se sabe qué cárteles mexicanos serán considerados como organizaciones terroristas, en 2023 un grupo de 21 fiscales estatales de Estados unidos presentaron una propuesta al Congreso, donde sugerían esta misma acción y consideraban al menos a 9 grupos criminales que deberían ser designados como grupos terroristas; esta propuesta no avanzó y no logró consolidarse, pero podría dar una idea sobre los cárteles de droga que preocupan a Estados Unidos.

Estos cárteles de droga preocupan a Estados Unidos

La presidenta de México aseguró que defenderá la soberanía de México. Foto: cuartoscuro.

En la propuesta aparecían el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, Los Zetas, La Familia Michoacana, el Cártel del Noroeste, el Cártel del Noroeste, el Cártel de Tijuana y el Cártel de los Beltrán Leyva. No obstante, las autoridades estadounidenses han comentado que otros grupos criminales como el Tren de Aragua (de Venezuela) y la Mara Salvatrucha (de El Salvador) podrían formar parte de esta lista.

Mientras se espera a saber cuáles son las organizaciones criminales que serán consideradas como grupos terroristas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a los mexicanos para mantener la calma, asegurando que ella defenderá la soberanía del país: "ellos pueden actuar en su territorio. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía e independencia", sentenció la mandataria en su conferencia de este martes 21 de enero.

