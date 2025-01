"No pasa nada, estará ahí el embajador de México", dice Sheinbaum sobre la toma de protesta de Trump

Después de que no fuera invitada a la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, minimizó el hecho. "No pasa nada", dijo tras ser cuestionada durante la Mañanera del Pueblo de este 14 de enero en Palacio.

"No, pero no pasa nada, pues. No pasa nada. Estará ahí el embajador de México en Estados Unidos, no hay problema", afirmó Sheinbaum.