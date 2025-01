Se registra el primer suicidio en el Día Mundial contra la Depresión en Nayarit

A pesar de qué hoy en día se habla constantemente sobre la salud mental, resaltando los temas de la depresión y la ansiedad sigue siendo un problema en nuestro país; así lo consideró en entrevista con Shío López para Heraldo Radio Nayarit, la psicóloga y colaboradora de este espacio, Yareli Castillo.

“Lo veo constantemente en consulta, además de los datos que se registran internacionalmente la Organización Mundial de la Salud reporta que existen 300 millones de persona en el mundo que padecen depresión y ansiedad, de los cuales solo el 30% recibe terapia y atención médica”, señaló la especialista.

Psicóloga Yareli Castillo. Foto: Chary Cambero

Los datos son crudos en Nayarit, presentándose del año pasado a la fecha un total de 86 suicidios, el último ocurrió precisamente hoy en el marco del Día Mundial contra la Depresión.

Hay personas que no saben que la depresión es una enfermedad

Hay personas que no saben que la depresión es una enfermedad, ya que la depresión tiene muchísimos estigmas, y el suicidio no se diga, las personas suelen poner etiquetas a personas que presentan un cuadro de depresión como personas débiles o que no tienen un propósito de vida porque no quieren salir adelante, la realidad es desgarradora:

Equipo de Salud Mental del CESAME en Tepic. Foto: Chary Cambero

“La depresión y la ansiedad son respuestas ante una situación que estamos viviendo, puede ser desde un duelo, un despido de trabajo, una situación familiar, en las mujeres ocurre mucho cuando los hijos se van, entre otros factores, como lo son situaciones familiares vividas en la infancia que se arrastran hasta la edad adulta, esto puede desencadenar en una depresión que no tiene nada que ver con los sentimientos o emociones, la depresión es una enfermedad que desgraciadamente puede terminar en suicidio”, explicó Yareli Castillo.

¿Cómo detectar los síntomas de depresión?

Cambios en el estado de ánimo, es decir, estar constantemente en triste o con un sentimiento de vacío y desesperanza la mayor parte del día, de la semana o incluso meses.

?Disminución del placer y el disfrute de actividades que antes nos resultaban placenteras y agradables, de repente ya no lo son más sin razón.

?Alteraciones en la dieta y el apetito, subir o bajar de peso como consecuencia, comer mucho o de plano no comer.

?Trastorno del sueño, ya sea insomnio o simplemente dormir en exceso.

?Fatiga o la falta de energía, esa sensación constante de cansancio, sin causa aparente.

?Sentimiento de culpabilidad al querer sentirnos bien y no poder, esto es peligroso porque puede desencadenar el suicidio.

¿Qué sigue si me siento deprimido?

En caso de no contar con la posibilidad de tomar terapia, crear una red de apoyo con amigos cercanos o familiares.

?Adoptar hábitos saludables como realizar una actividad física regularmente.

?Tratar de mantener una dieta equilibrada.

?Asegurar un buen descanso

Centros de ayuda psicológica gratuita en Tepic

Centro de Salud Mental (CESAME). Teléfono 311 214 3076.

En el DIF Estatal. teléfono 311 1295100.

En la página https://psicologiagratuita.org/nayarit/tepic/ se encuentra el directorio de asesoría psicológica gratuita en todo el estado.

