Funcionarios de su gobierno no tendrán aumento salarial en el sexenio, asegura Sheinbaum durante su informe de 100 días

En el Zócalo Capitalino en el informe de sus primeros 100 días, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la fortaleza económica de México.

Destacó que los altos funcionarios de su gobierno, no tendrán aumento salarial durante todo el sexenio. “El mayor nivel de salario medio de la historia, con inflación controlada y con un aumento real del salario mínimo de 135% y en la frontera de 221% respecto al 2018”, dijo.

Manifestó que el nivel de desempleo es de los menores del mundo, y aumentaron los ingresos tributarios.

“No aumentaron la gasolina ni el diésel en términos reales, sin aumentar impuestos, con honestidad, los ingresos tributarios a finales de 2024 llegaron a 4.9 billones de pesos, 4.6% más en términos reales que en 2023”, apuntó.

“La inversión extranjera directa llegó a cerca de 39 mil millones de dólares. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Las reservas internacionales del Banco de México alcanzaron la cifra récord de 229 mil millones de dólares y somos la doceava economía mundial”, recalcó.

La titular del Ejecutivo Federal dijo que disminuyó la desigualdad de acuerdo con el Banco Mundial.

“Durante el periodo del presidente López Obrador salieron de la pobreza 9.5 millones de personas y disminuyó la desigualad”, dijo.

Informó que se atendió a los afectados por el Huracán John en Guerrero y Oaxaca a más de 150 mil familias.

No vamos a regresar al régimen neoliberal, a la corrupción y a los privilegios, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al rendir su informe de los primeros 100 días del inicio del actual gobierno federal.

No va a regresar el régimen neoliberal y a la corrupción: Sheinbaum

“Que se oiga bien, lejos y fuerte, no vamos a regresar al modelo neoliberal, no vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios, no dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuantos”, expresó.

En punto de las 11 de la mañana, saliendo desde la puerta de honor de Palacio Nacional y acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, la titular del Ejecutivo Federal sostuvo que el gobierno federal seguirá gobernando con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres.

Frente a los miles de asistentes que se encontraban en la plancha del Zócalo, declaró: “Insisto, deseaban algunos que no cumpliéramos con nuestro compromiso. No sé qué esperaba que dijera una cosa y actuara de otra forma, que me comprometiera en campaña con él y después lo traicionara, pues se van a quedar con las ganas, porque nosotros, las y los que tenemos palabra, las y los que no mentimos, las y los que nos robamos, no somos como ellos, nosotras y nosotros estamos muy lejos de la hipocresía, nosotros no traicionamos a nuestros hijos, no traicionamos nuestra historia, no traicionamos nuestra bandera y no traicionaremos nunca al pueblo de México”.

Sigue leyendo:

100 días de Gobierno de Claudia Sheinbaum: sigue su informe EN VIVO

Las claves de la muerte de la doctora Indira Gallegos; su novio, un cuarto y objetos hallados