Mariana Gómez del Campo pide a la comunidad internacional actuar con más fuerza para defender a Venezuela

Mariana Gómez del Campo, política y Presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), declaró que México no puede ser indiferente ante la situación que enfrenta Venezuela y aseguró que “la comunidad internacional debe actuar con más fuerza”.

“Miles de presos políticos torturados asesinados y por eso hemos levantado la voz con tanta potencia la comunidad internacional”, acusó Mariana Gómez del Campo.

En entrevista con Karen Torres para "Al Aire" de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group indico que la dictadura en Venezuela lleva 25 años y subrayó que Edmundo González Urrutia ganó con el 75% de las preferencias electorales en las pasadas elecciones y que lo que se vive en la actualidad es un golpe de estado luego de que Nicolás Maduro asumiera el poder nuevamente.

“La dictadura ya no aguanta más la violencia, ya no aguanta más el hambre, ya no aguanta más”, sostuvo Mariana Gómez del Campo Foto: X @marianagc

Exhortó al Gobierno de México a estar del lado correcto de la historia y comentó que “la dictadura ya no aguanta más la violencia, ya no aguanta más el hambre, ya no aguanta más”, confió en que se aproxima un cambio y que se debe tener paciencia, pero también actuar.

