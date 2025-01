Todo cambió con la UMA 2025 en Monterrey: ¿cuánto costará cometer las infracciones más comunes?

Con el inicio del año 2025, el gobierno de México realizó una modificación a la Unidad de Medida y Actualización, lo cual incrementó el precio que tendrán diversas multas, impuestos, así como cifras basadas en este mecanismo que suplantó al esquema de salarios mínimos en 2016. En el caso de Monterrey, Nuevo León, la situación es relevante, pues las personas que cometan infracciones de tránsito pagarán ahora sanciones más altas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el incremento real de este indicador es de 4.21 por ciento, por lo que se pasará de los 108 pesos con 57 centavos a 113 pesos con 14 centavos. Esto significa que todo gravamen subirá en el mismo monto.

Para las personas que hicieron pagos de multas o servicios antes de que se hiciera el ajuste, se respetará el precio en trámites ya iniciados; sin embargo, no habrá beneficios retroactivos para aquellos que no hayan empezado a realizar los procesos correspondientes. En cuanto al Reglamento de Tránsito de Monterrey, no hubo cambios en las cuotas de la UMA, por lo que a continuación se muestran siete de los incrementos a las infracciones más recurrentes en la entidad.

La UMA recibió un incremento para este 2025. FOTO: INEGI

¿Cuál es la multa por no obedecer a un agente de Tránsito en Monterrey?

De acuerdo con el Artículo 49 del Reglamento local, los conductores deben respetar las indicaciones y señalamientos de los agentes de los agentes de Tránsito, sobre todo en casos de emergencias. En caso de no haberlo, se enfrentan a tener que pagar una multa de 25 a 50 cuotas de la Unidad de Medida y Actualización.

Estas sanciones van de los dos mil 828 pesos con 50 centavos y la máxima pena para esta infracción será de dos mil 262 pesos con 80 centavos.

¿Cuál es la pena por no usar el cinturón de seguridad en zona regia?

El que el conductor o los tripulantes de un automóvil no usen el cinturón de seguridad también es una acción que conlleva un castigo por parte de las autoridades locales. La pena monetaria es de 12 a 15 UMAs. Las multas van de los mil 357 pesos con 68 centavos como mínimo y de mil 697 pesos como máximo.

¿Cómo se castiga la invasión de espacios para personas con discapacidad en Monterrey?

Todos los choferes están obligados a darle el paso a las personas con discapacidad y también invadir los espacios designados para este sector de la población. La multa es de 20 a 30 cuotas de la UMA. En el caso de los que no permitan el paso a los demás peatones deberán pagar entre 10 a 15 unidades de la UMA.

La multa, conforme a lo establecido en lo anunciado por el INEGI con la actualización de la UMA sería de un total de dos mil 262 pesos con 80 centavos a tres mil 394 pesos en el caso de la primera falta. En el caso de la segunda infracción, la pena sería de mil 131 pesos con 40 centavos hasta los mil 697 pesos. Los espacios para personas con discapacidad deben de ser respetados. FOTO: Archivo.

¿Cómo se castiga el no usar el carril completo en Monterrey?

En cualquier vialidad, los choferes están obligados a utilizar únicamente un carril a la vez. El ir sobre dos al mismo tiempo en medio de ambos puede significar una pena de entre 15 a 20 veces la UMA. La más ligera de las multas es de mil 697 pesos, la mayor para los infractores es de dos mil 262 pesos con 80 centavos.

Negarse al alcoholímetro está castigado en la capital de Nuevo León

Las personas que se nieguen a someterse a un examen para detectar aliento alcohólico o que están bajo los influjos de estupefacientes deberán ser sancionados con una multa de 50 a 200 veces la UMA. El conducir en estado de ebriedad o bajo el efecto de las drogas significa una multa de 30 a 200 veces la UMA.

En el primero de los casos, la pena más ligera será de cinco mil 657, mientras que en el segundo de los casos, la multa mínima es de dos mil 262 pesos con 80 centavos. En ambos casos, el castigo mínimo es de 22 mil 628 pesos. Negarse a hacerse el alcoholímetro conlleva una sanción económica. FOTO: Archivo.

¿Cuál es la multa por llevar a un niño en el asiento delantero de un auto?

El llevar a un niño o niña menor de siete años de edad en los asientos delanteros de un auto o llevarlo en la parte trasera del vehículo sin una silla especial conlleva una sanción de 15 a 20 veces la UMA. La multa más leve es de mil 697 pesos con 10 centavos y la más alta es de dos mil 262 pesos con 80 centavos.

¿Se puede conducir un auto y hablar por teléfono en Monterrey?

En caso de que un conductor sea sorprendido usando su teléfono celular, radios o cualquier aparato de telecomunicaciones o sujetándolo con las manos mientras conduce se puede hacer acreedor a una multa de 20 a 30 cuotas de la Unidad de Medida y Actualización. Conforme a lo establecido el pasado 9 de enero por el INEGI, esta pena corresponde a dos mil 262 pesos con 80 centavos como mínimo y un máximo de dos mil 262 pesos con 80 centavos.

Sigue leyendo:

Rescata Escobedo del Frío a más de 20 cachorritos abandonados

Emplaca tu auto antiguo en Nuevo León: Requisitos y costos actualizados