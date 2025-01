Metapneumovirus no causará una pandemia, epidemióloga pide no caer en pánico

La población mundial está preocupada por el brote de la enfermedad respiratoria Metapneumovirus humano, pues se teme que se pueda generar una ola infecciosa como la causada por el Covid-19, misma que derivó en una pandemia que cobró la vida de millones de personas en todo el mundo.

Para aclarar los alcances de este virus y para entender si debemos alarmarnos por él, hemos entrevistado a la doctora Mariana Monroy Velázquez, experta en epidemiología quien nos aclara las principales dudas que se han generado sobre este tema.

En el 2001 se identificó en Holanda al metapneumovirus humano (hMPV) como un “nuevo” agente etiológico causante de infecciones respiratorias agudas en infantes menores de 5 años; sin embargo, también se ha aislado en personas de la tercera edad e inmunocomprometidos.

En México se reportaron los primeros casos de personas contagiadas con hMPV, esto no significa que haya una alerta sanitaria por la enfermedad, ni mucho menos que vaya a derivar en una pandemia, pues se trata de un virus común que afecta a las personas con mayor frecuencia en invierno y primavera.

Al respecto la epidemióloga Monroy explicó que este brote es “normal” dentro de lo esperado, pues en esta temporada de baja temperatura a nivel fisiológico el cuerpo disminuye su capacidad de protegernos, además el factor de las fiestas y reuniones familiares propicia que haya contagios.

No es un brote que causa alarma, para los epidemiólogos es dentro de lo esperado normal.

Aclaró que es menor la transmisión a diferencia de Covid, pues ese virus no era conocido, y el metapneumovirus humano ya es conocido. Recomendó estar atentos e insistió que los casos no son inusuales, pues este virus ya circulaba en las épocas de bajas temperaturas, por lo que los casos que se han registrado se consideran dentro de lo esperado por epidemiólogos.

Lavarse las manos es clave para prevenir enfermedades. Foto: Cuartoscuro

¿Es posible que haya una pandemia por el virus metapneumovirus humano?

La médico hizo énfasis en que no es posible que este metapneumovirus humano cause una ola de infecciones como la causada por Covid-19, pues no tiene características que lo hagan comparable con el SARS-CoV-2.

No hay que caer en el pánico, la clave para todo es tener medidas de prevención, la principal diferencia de estos virus es que con el SARS-CoV-2 no se conocía cuál sería su comportamiento y este metapneumovirus humano ya se conoce desde hace más de 20 años, explicó la epidemióloga de la UNAM, Mariana Monroy.

¿Cuáles son los síntomas del metapneumovirus humano?

Tos

Secreción nasal

Fiebre

Dolor de garganta

Sibilancias

Dificultad para respirar

Sarpullido

¿Cuáles son las medidas de prevención para no enfermarnos?

Lavado de manos frecuente

Uso de gel antibacterial

Cubrirse la boca y nariz al toser y estornudar

Evitar el contacto cercano con personas enfermas

Uso de cubrebocas

Si niños y adultos mayores presentan síntomas deben acudir al médico

Protégete contra #EnfermedadesRespiratorias



Los cambios bruscos de temperatura pueden aumentan el riesgo de resfriados y enfermedades respiratorias.



En caso de síntomas de enfermedad respiratoria, acude a tu Unidad Médica más cercana y evita la automedicación.

La doctora Mariana Monroy pidió evitar consumir información alarmistas, seguir las indicaciones de las autoridades de salud y no caer en pánico, pero sobre todo enfocarnos en la prevención y en hábitos de alimentación saludables para mantener nuestros sistema inmune fuerte.

El secretario de salud, David Kershenobich informó que se mantiene una vigilancia epidemiológica de esta enfermedad que presenta síntomas similares a los de la gripe y aclaró que es una enfermedad que no está asociada con una alta tasa de mortalidad a diferencia del Covid-19.

