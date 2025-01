Violencia digital y ética política, los retos de la Inteligencia Artificial en 2025: el análisis en A Fuego Lento

Uno de los aspectos más destacados del 2024 fue el crecimiento exponencial del uso de la tecnología, principalmente la Inteligencia Artificial, un terreno que explotó en cuanto a su uso convencional, así como sus aplicaciones habituales en el día a día. La importancia de esta nueva tecnología ha generado una serie de preguntas, las cuales ahora en 2025 se han convertido en retos que empresas, gobiernos y usuarios tendrán que mantener en el radar.

Cuestiones como la violencia digital, los deepfakes e incluso temas la posibilidad de una raza humana sometida ante la Inteligencia Artificial son analizadas por Heraldo Media Group, de manera exclusiva en la mesa de opinión de Heraldo Radio "A Fuego Lento", programa conducido por Isaías Robles y Alfredo Gonzalez.

Durante la primera emisión del año de la mesa de análisis de El Heraldo de México, Julio César Bonilla, comisionado del INFO CDMX, así como Armando Kassian, director Digital de Heraldo Media Group, profundizaron en el uso ético y adecuado de la Inteligencia Artificial en México.

La IA se regulará en la CDMX, ¿Pero tendrá normativas federales?

Puntualmente, César Bonilla destacó sobre los elementos fundamentales de la Iniciativa de Ley para el Uso de Inteligencia Artificial, la cual fue entregada al Congreso de la CDMX. Según Bonilla, esta legislación se inspira en las mejores prácticas internacionales, incluyendo directrices de organismos como la UNESCO y el Open Data Institute.

“Logramos consolidar principios y reglas que garantizan la protección de datos personales ante el uso de la inteligencia artificial en el gobierno capitalino. Esta ley, aunque local, tendrá un impacto significativo a nivel federal y nos coloca a la vanguardia en América Latina”, afirmó Bonilla.

La iniciativa contempla sanciones para quienes hagan un uso indebido de los datos personales, desde amonestaciones hasta la suspensión de plataformas.

Bonilla destacó que este marco legal podría convertirse en un modelo replicable en otras entidades y a nivel nacional, con un enfoque centrado en el bienestar ciudadano por encima del desarrollo tecnológico.

¿La IA puede sustituir la labor periodística? Armando Kassian reflexionada sobre la ética informativa

De igual forma, Armando Kassian, director Digital del Heraldo de México, reflexionó sobre cómo la IA está transformando el periodismo. Lejos de reemplazar a los periodistas, la IA se presenta como una herramienta para potenciar la profesión, permitiendo que los comunicadores se enfoquen en generar contenidos más especializados.

“La IA puede aplicarse en televisión, radio y medios escritos. Aunque no sustituirá a los periodistas, quienes adopten esta tecnología sí reemplazarán a quienes no lo hagan. Dentro del ecosistema, el reportero es el que tiene más futuro, ya que la IA no puede sustituir su labor en campo”, explicó Kassian.

Además, subrayó la importancia de la verificación de datos. La IA debe incluir mecanismos de fact-checking para garantizar la confiabilidad de la información que se genera y distribuye en los medios digitales.

